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Λέμβος με περίπου 48 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.