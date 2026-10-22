Λέμβος με περίπου 48 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.