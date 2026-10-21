Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, μαζί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο ενώ εκκρεμούν ακόμη δύο εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία.

Πέρα από το υπέρογκο αυτό ποσό, έχουν εντοπιστεί, επίσης, και άλλα, μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή των εμπλεκόμενων, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έξι εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν αφορούν, πέρα από τον κ. Λιόλιο, τους διαιτητές Ηλία Κορομηλά, Πέτρο Παπαπέτρου και Βασιλική Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη και τον Γενικό Συντονιστή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και στενό συνεργάτη της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Γιώργο Μαυραγάνη. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαυραγάνης έχει κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον Βαγγέλη Λιόλιο στον χώρο της ενέργειας και της εστίασης.

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