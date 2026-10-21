Ο νεαρός διεθνής ποδοσφαιριστής πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Interamerican που φέρνει στο προσκήνιο την αθέατη πλευρά της επιτυχίας.

Υπάρχουν στιγμές που όλοι καμαρώνουν. Ένα γκολ που ξεσηκώνει το γήπεδο, μια επιτυχία που γίνεται πρωτοσέλιδο, μια πορεία που μοιάζει μαγική. Υπάρχουν, όμως, και όλες εκείνες οι στιγμές που δεν βλέπει κανείς. Το πρωινό ξύπνημα, οι αμέτρητες ώρες προπόνησης, η κούραση, οι δυσκολίες, οι φορές που κάτι δεν πηγαίνει όπως το είχαμε σχεδιάσει. Και η απόφαση να προσπαθήσουμε ξανά. Εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κρύβεται συχνά η πραγματική αξία κάθε επιτυχίας. Σε αυτήν ακριβώς την πλευρά της ζωής εστιάζει η νέα καμπάνια της Interamerican, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, μεταφέροντας ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού: «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα».

Ένα μήνυμα που μας καλεί να δούμε πίσω από τις μεγάλες στιγμές και να αναγνωρίσουμε τη σημασία όσων μας κινητοποιούν, μας δίνουν δύναμη και μας βοηθούν να προχωράμε.

«Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά»

Μόλις στα 19 του, το «χρυσό» αγόρι της Εθνικής μας είναι ήδη διεθνής ποδοσφαιριστής και ένας νέος άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Πίσω, όμως, από τις μεγάλες στιγμές και τις επιτυχίες που όλοι βλέπουν, υπάρχει μια καθημερινότητα που απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και σκληρή δουλειά.

Ο ίδιος, άλλωστε, λέει πως το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Πίσω από τα 90 λεπτά ενός αγώνα υπάρχουν «πολλή σκέψη, πολύ σκληρή δουλειά», ενώ, όπως λέει «ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά». Και ακόμη κι όταν έρχεται μια επιτυχία, η χαρά δεν κρατά για πάντα. Την επόμενη ημέρα, η προπόνηση συνεχίζεται και ο επόμενος αγώνας περιμένει.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επιλέγει να εστιάζει σε αυτό που μπορεί να ελέγξει: να δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό, χωρίς να εγκλωβίζεται σε προβλέψεις για το μέλλον. Είναι μια στάση ζωής που δείχνει πως οι μεγάλες διαδρομές δεν χτίζονται σε μία στιγμή. Χτίζονται μέρα με τη μέρα, με συνέπεια, επιμονή και καθημερινή προσπάθεια.

Αυτήν την αθέατη πλευρά της ιστορίας επιλέγει να αναδείξει η νέα καμπάνια της Interamerican. Γιατί πίσω από κάθε επίτευγμα υπάρχει μια προσωπική ιστορία, γεμάτη προσπάθεια, συναισθήματα και αγώνα για όσα έχουν πραγματική αξία για εκείνον που τα ζει.

Επιτυχία μπορεί να είναι μία Κυριακή στο σπίτι

Η πορεία προς την επιτυχία δεν είναι ποτέ μόνο ατομική υπόθεση. Ακόμη και όταν κάποιος βρίσκεται στο επίκεντρο, υπάρχουν πίσω του άνθρωποι, σχέσεις και στιγμές που τον κρατούν συνδεδεμένο με όσα πραγματικά έχουν σημασία.

Για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η οικογένεια είναι ένα από αυτά τα σταθερά σημεία αναφοράς. Με τις προπονήσεις και τα ταξίδια να περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο του, οι στιγμές μαζί της αποκτούν ξεχωριστή αξία. Μια Κυριακή στο σπίτι, μια συζήτηση ή ένας χαλαρός καφές μπορεί να γίνουν από τις πιο όμορφες στιγμές της εβδομάδας του. «Αυτά για μένα είναι τα πιο ωραία στη ζωή», λέει.

Η μητέρα του θυμάται έναν Κωνσταντίνο που από μικρή ηλικία ξεχώριζε για τη συνέπειά του στις προπονήσεις. «Με κρύο, με ζέστη, με βροχή, με αέρα, ποτέ μα ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη να πάω”», θυμάται. Στα 13 του, η ποδοσφαιρική του πορεία στην Άντερλεχτ τον έφερε για ένα διάστημα μακριά από την οικογένειά του. Η ίδια θυμάται πόσο περήφανη ήταν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή την αλλαγή σε τόσο μικρή ηλικία. Υπήρχαν φορές που, βλέποντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή του, ήθελε να του πει «φτάνει, ξεκουράσου λίγο».

Σήμερα τον περιγράφει ως έναν πολύ ήρεμο νέο άνθρωπο, που δεν αφήνει όσα συμβαίνουν γύρω του να τον παρασύρουν.

Πίσω από καθετί σπουδαίο

Η ιστορία του Κωνσταντίνου Καρέτσα γίνεται η αφετηρία για ένα ευρύτερο μήνυμα. Η υπόσχεση «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα» αποκτά έτσι μια ξεχωριστή σημασία. Γιατί το «σπουδαίο» δεν σημαίνει το ίδιο για όλους μας. Κάθε διαδρομή είναι διαφορετική, όπως διαφορετικά είναι και όσα έχουν σημασία για τον καθένα μας. Ένας στόχος που θέλουμε να πετύχουμε, ένα όνειρο που θέλουμε να κυνηγήσουμε, όλα όσα μας κινητοποιούν και μας φέρνουν πιο κοντά στο δικό μας κάτι. Αυτό που για τους άλλους ίσως μοιάζει μικρό, για εμάς όμως σημαίνει τα πάντα.

Δείτε την καμπάνια: