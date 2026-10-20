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Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης απάντησε δημόσια στο εξώδικο που απέστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ σχετικά με το επικείμενο βιβλίο για τη ζωή και την καριέρα της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Happy Day, ο ανιψιός της αείμνηστης ηθοποιού και γιος του Αντώνη Βουγιουκλάκη ξεκαθάρισε πως, παρά τη διαφωνία γύρω από την έκδοση, η οικογένεια παραμένει σταθερά στο πλευρό του Γιάννη.

Στο πλευρό του βρισκόταν και η Έφη Πίκουλα, χήρα του Τάκη Βουγιουκλάκη, η οποία με τη σειρά της τόνισε πως όλοι τους αποτελούν οικογένεια, στέλνοντας μήνυμα ενότητας παρά την ένταση που έχει δημιουργηθεί.

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