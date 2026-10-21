Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές και στη διαιτητή, Βασιλική Τσαρούχα, για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ. Το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στην σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και ακόμη τριών ατόμων, ενώ εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης.

Ωστόσο, μετά την σύλληψη της Βασιλικής Τσαρούχα, η αστυνομία αναζητά μόνο τον τελευταίο κατηγορούμενο, καθώς οι συλλήψεις έγιναν πέντε.

Την έπιασαν στο αεροδρόμιο

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν τη Βασιλική Τσαρούχα στο αεροδρόμιο, σήμερα το μεσημέρι. Η διαιτητής έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς είχε ταξιδέψει στην Τουρκία για αγώνα του EuroCup την περασμένη Τρίτη και συνελήφθη.

Η Βασιλική Τσαρούχα με τους υπόλοιπους συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία.

Πέρα από το υπέρογκο αυτό ποσό, έχουν εντοπιστεί, επίσης, και άλλα, μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή των εμπλεκόμενων, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έξι εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν αφορούν, πέρα από τον κ. Λιόλιο, τους διαιτητές Ηλία Κορομηλά, Πέτρο Παπαπέτρου και Βασιλική Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη και τον Γενικό Συντονιστή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και στενό συνεργάτη της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Γιώργο Μαυραγάνη. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαυραγάνης έχει κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον Βαγγέλη Λιόλιο στον χώρο της ενέργειας και της εστίασης.