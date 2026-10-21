Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς το πρωί της Τετάρτης (21/10) συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Η σύλληψη έγινε μετά την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου, για βαρύτατες καταγγελίες στο ελληνικό μπάσκετ. Αρχικά, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το Βαγγέλη Λιόλιο, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και Μέλος Εφορείας ΔΟΑ.

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