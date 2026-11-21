Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, οδηγώντας στη σύλληψη συνολικά 23 ατόμων.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, με τη συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Our Rescue», η οποία ειδικεύεται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι και οι 10 οίκοι ανοχής εξακολουθούσαν να λειτουργούν, παρότι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών, χωρίς να έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία τους.

Οι 23 συλλήψεις και οι έρευνες για εμπορία ανθρώπων

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 22 γυναικών και ενός άνδρα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έχουν τεθεί από δημόσια Αρχή.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τις συλληφθείσες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τις έρευνες στους χώρους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 895 ευρώ.

Παρότι βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός ενδεχόμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, λόγος για τον οποίο συμμετείχε και η ΜΚΟ «Our Rescue», στην ανακοίνωση της αστυνομίας δεν αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν θύματα εμπορίας ανθρώπων, ούτε ότι απαγγέλθηκαν σχετικές κατηγορίες στους συλληφθέντες.

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες και επανασφράγιση των χώρων

Οι 23 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την επανασφράγιση των 10 οίκων ανοχής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν λόγω της συνέχισης της δραστηριότητας, παρά τις διοικητικές αποφάσεις.