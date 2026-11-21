Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου.

Λίγο μετά τις 21:30, τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 17 και 14 ετών, εντοπίστηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι τρεις ανήλικοι, δύο κορίτσια και ένα αγόρι, μεταφέρθηκαν στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους, καθώς το πλήρωμα του ΕΚΑΒ τους παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: Kozani Media