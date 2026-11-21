Ιρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

“Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Μπαχρέιν εργάζεται για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί”, αναφέρει το υπουργείο χωρίς να διευκρινίζει την τοποθεσία του σημείου που επλήγη στο Μπαχρέιν.

Οι Αρχές του βασιλείου είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για “πιθανή απειλή”, μετά τα ιρανικά πλήγματα που είχαν ήδη στοχεύσει το βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

“Προειδοποίηση για πιθανή απειλή (…) Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι, να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα επίσημα κανάλια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων”, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην πλατφόρμα X. Δεν είχαν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τη φύση της απειλής.

Δύο κάτοικοι είπαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου ότι είδαν καπνό να υψώνεται πάνω από το ανατολικό νησί Σίτρα, όπου βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ειδικότερα ένα διυλιστήριο που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρία Bapco.

Τις τελευταίες ημέρες, η ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης, δήλωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν.

Ήταν η πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο που το βασίλειο έγινε στόχος.

Μία από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη έλαβε χώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ.

Νωρίτερα το Σάββατο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι αναχαίτισε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε το νησί αυτό στα Στενά του Ορμούζ.

Στη κορύφωση της σύγκρουσης που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου, που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.