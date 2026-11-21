Οργανωμένη σπείρα πλαστογράφων, που κατήρτιζε κάθε είδους έγγραφα για τη νομιμοποίηση και διακίνηση παράνομων μεταναστών, κατά παραγγελία των διακινητών, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Μετά από πολύμηνη έρευνα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα δύο Ιρανοί, 45 και 27 ετών και ένας Βούλγαρος, 50 ετών, ενώ κατηγορούμενη είναι και μια γυναίκα από το Ιράν, ιδιοκτήτρια καταστήματος κινητών τηλεφώνων στο κέντρο της Αθήνας που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητες τους.

Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστών εγγράφων

Η εγκληματική οργάνωση, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία ειδικευόταν κυρίως στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων για αλλοδαπούς κυρίως από το Ιράν και την Τουρκία, διέθετε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο και μηχανήματα τελευταίας γενιάς και είχε συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για κάθε είδους έγγραφο που αναλάμβανε να κατασκευάσει.

Το εργαστήριο βρέθηκε στην οικία του 45χρονου, ο οποίος φέρεται και ως ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος, στη Νέα Σμύρνη, το οποίο χρησιμοποιούνταν και ως «καβάτζα» για τα πλαστά έγγραφα και όπως διαπιστώθηκε είχε την δυνατότητα κατάρτισης πλαστών εγγράφων σε μορφή πλαστικής κάρτας (δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής και άδειες ικανότητας οδήγησης).

Παράλληλα, τα μέλη της σπείρας, είχαν συγκεντρώσει μεγάλο απόθεμα πλαστών, που αντιστοιχούσαν σε έγγραφα πολλών χωρών, για να καλύψουν ακόμα και τις πιο εξεζητημένες ανάγκες.

Από το 2022 η δράση τους – Τα κέρδη ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2022 και, σύμφωνα με την αστυνομία, τα κέρδη που είχε αποκομίσει, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται ότι ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Οι δράστες, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους, συνεργάζονταν με άτομα που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο χώρο της παράνομης μετανάστευσης και αναλάμβαναν την παράδοση πλαστών εγγράφων ή πρώτων υλών πλαστογραφίας σε ποσότητες χονδρικής, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με συγκεκριμένα άτομα – διαμεσολαβητές.

Η διάθεση των κατά παραγγελία πλαστών εγγράφων γινόταν σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης με τους διαμεσολαβητές, τηρώντας αυστηρά μέτρα απόκρυψης.

Ο τιμοκατάλογος με τις υπηρεσίες τους

Όπως προέκυψε, τα πλαστά έγγραφα οι κατηγορούμενοι τα διέθεταν έναντι καθορισμένης τιμής, και συγκεκριμένα:

διαβατήριο – 900 ευρώ,

δελτίο ταυτότητας – 600 ευρώ,

άδειες διαμονής – 400 ευρώ,

Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA) – 300 ευρώ,

δελτία αιτούντος άσυλο – 150 ευρώ,

άδειες ικανότητες οδήγησης – 150 ευρώ και

ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων – 100 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο – «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 18.880 ευρώ, πλήθος πλαστών εγγράφων όλων των ειδών, το πλήρως οργανωμένο εργαστήριο με τα μηχανήματα και πρώτες ύλες, 6 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 34 σφραγίδες εντύπωσης πλαστών θεωρήσεων εισόδου – εξόδου διαφόρων χωρών.

Όπως διευκρινίζεται από της ΕΛ.ΑΣ, η αστυνομική επιχείρηση υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας, ενώ για την υπόθεση έχει κινηθεί επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL, στο πλαίσιο του οποίου θα συνδράμει ειδικός εμπειρογνώμονας με κινητή μονάδα ανάλυσης δεδομένων (MOBILE OFFICE).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.