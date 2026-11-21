Με ένα ιδιαίτερα δυναμικό βίντεο που αποτυπώνει την επιχειρησιακή δράση και την καθημερινή προσπάθεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων τιμά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τη σημερινή «Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων».

Το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αναδεικνύει στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες και την ετοιμότητα του προσωπικού σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αποτροπής και αφοσίωσης στο καθήκον.

Το μήνυμα στην Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Τη δημοσίευση του βίντεο συνοδεύει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, για την 21η Νοεμβρίου 2026.

Απευθυνόμενος στα στελέχη, ο Στρατηγός εξαίρει το ήθος και την αντοχή των ανδρών και γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων, χαρακτηρίζοντάς τους θεμέλια γενεών που παραμένουν πιστοί στο καθήκον και την πατρίδα.

Στην ανάρτηση υπογραμμίζεται η στάση ζωής των στρατιωτικών, οι οποίοι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι μαθημένοι να πονούν χωρίς να υποφέρουν, να νικούν χωρίς να θριαμβολογούν και να νικώνται χωρίς να μοιρολογούν, γεμίζοντας υπερηφάνεια όποιον τους αντικρίζει.