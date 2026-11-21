Πίσω από μια βρύση και μέσα σε έναν βραστήρα, είχαν κρύψει τρία κινητά τηλέφωνα κρατούμενοι των Φυλακών Μαλανδρίνου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Το βίντεο που ανήρτησε η ΕΛ.ΑΣ:

Πέρα από τα κινητά τηλέφωνα, εντοπίστηκαν ναρκωτικά, αυτοσχέδια μαχαίρια και ένας κόφτης για πούρα…

Η αιφνιδιαστική έφοδος της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα, που έγινε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, επικεντρώθηκε στα κελιά τριών Ελλήνων κρατουμένων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προμήθειας κινητού τηλεφώνου σε κατάστημα κράτησης.

Όμως οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν εκεί και οι Αρχές βρέθηκαν αντιμέτωπες και με ένα ακόμα εντυπωσιακό εύρημα… Βρήκαν έναν κόφτη για πούρα!

Ειδικότερα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους 25 γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά δισκία,

2 αυτοσχέδια μαχαίρια,

μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και

πουροκόφτης.

Για όσα βρέθηκαν στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.