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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας καθίζησης που σημειώθηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, το πρόβλημα εντοπίζεται συγκεκριμένα στην έξοδο της Λ. Κηφισού προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.