Η απογευματινή βόλτα της περασμένης Πέμπτης (19/11), για τον 22χρονο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, θα του μείνει αξέχαστη.

Είχε την ατυχία να πέσει πάνω σε μια περιπολία αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατάλαβαν ότι μόλις τους είδε… άλλαξε χρώμα.

Έτσι, θέλησαν να τον ελέγξουν και βρήκαν στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης. Όμως, η συνέχεια για τον νεαρό αποδείχτηκε καταστροφική…

Σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του, μαζί με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων «βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 225 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ».

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.