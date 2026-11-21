Ενδιαφέρον στη διεθνή κοινή γνώμη και στους ερευνητές της λαογραφίας προκάλεσε η απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας) να αναρτήσει στο διαδίκτυο τρεις φακέλους από τα αρχεία της, που αφορούν στον θρύλο του «Μεγαλοπόδαρου» (Bigfoot ή Sasquatch).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μεγάλων διεθνών μέσων, όπως η «Washington Post», η «New York Post», η «The Independent», η «The Sun» και η «The Telegraph», τα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 15 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας καταγραφές και μαρτυρίες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1940 έως τις αρχές του 2000.

Το υλικό που αναρτήθηκε αφορά περιστατικά στη Μοντάνα και την πολιτεία της Ουάσιγκτον, περιοχές όπου ο μύθος του πλάσματος παραμένει ζωντανός εδώ και δεκαετίες, παρά την απουσία απτών επιστημονικών αποδείξεων, πέρα από θολές εικόνες και προσωπικές αφηγήσεις.

Οι λάτρεις του «Μεγαλοπόδαρου» αναρωτήθηκαν γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτοί οι μυστηριώδεις φάκελοι, ωστόσο ευελπιστούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να μοιραστεί περισσότερα έγγραφα με την πάροδο του χρόνου, όπως έχει κάνει για τα UFO ή τα «Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAP).

Ένα από τα έγγραφα ήταν μια ιστορική αναφορά για το Petty Creek της Μοντάνα, γραμμένη από τον Leo T. Kinney το 1980. Το εξασέλιδο έγγραφο περιελάμβανε μεταξύ άλλων την περιγραφή μιας ομάδας κυνηγών τη δεκαετία του 1940 που δεν είδαν κάποιο πλάσμα, αλλά παρατήρησαν «πατημασιές, μια έντονη μυρωδιά και έναν ήχο γρυλίσματος».

«Σε μεταγενέστερες συζητήσεις ανακαλύψαμε ότι όλοι νιώθαμε μια έντονη ανησυχία και ρίγη να διαπερνούν την πλάτη μας», ανέφερε η περιγραφή.

Ένα άλλο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την υπηρεσία ήταν μια έρευνα του 1982 με τίτλο «Θέαση Πατημασιών “Μεγαλοπόδαρου” στη Λεκάνη Απορροής του Mill Creek» στο τμήμα της Ουάσιγκτον του Εθνικού Δάσους Umatilla.

Η έκθεση προήλθε από μια φερόμενη θέαση του Paul Freeman, ενός δασοφύλακα μερικής απασχόλησης, ο οποίος αργότερα ισχυρίστηκε ότι βρήκε πατημασιές.

Αλλά τελικά δεν πείστηκε, σύμφωνα με τα Αρχεία. «Με βάση διάφορα στοιχεία, η άποψή μου είναι ότι οι πατημασιές που παρατηρήθηκαν στην Τοποθεσία Α και στην Τοποθεσία Β κατά μήκος του Low Creek προήλθαν από κάτι άλλο και όχι από ένα δίποδο ον βάρους άνω των 300 λιβρών (περίπου 135 κιλών)», κατέληγε ο αξιωματούχος στην έκθεση.

Το τρίτο έγγραφο ήταν ένα άρθρο εφημερίδας του 2003 σχετικά με πιθανές πατημασιές του Μεγαλοπόδαρου που εντοπίστηκαν στην κομητεία Sanders της Μοντάνα.

Ο Jeremiah Byron από την «Εταιρεία Μεγαλοπόδαρου» (Bigfoot Society) αμφισβήτησε τη χρονική στιγμή της μαζικής δημοσιοποίησης εγγράφων από την κυβέρνηση σε συνέντευξή του.

«Ελπίζω ότι αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως να προετοιμάζουν τους κυβερνητικούς φορείς ώστε να αρχίσουν να δίνουν στη δημοσιότητα πληροφορίες για τον Μεγαλοπόδαρο», είπε.

Η Δασική Υπηρεσία δεν αποκάλυψε τον λόγο πίσω από τη δημοσιοποίηση, αλλά ανέφερε ότι λαμβάνονται υπόψη αρκετοί παράγοντες προτού κυκλοφορήσουν τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής που πιθανότατα θα λάβουν από το κοινό, τα Μέσα Ενημέρωσης και τους ακαδημαϊκούς ερευνητές.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων συνδέθηκε χρονικά με μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο Εθνικό Δάσος Stanislaus της Καλιφόρνιας, κοντά στο Yosemite, με τίτλο «Ο Μεγαλοπόδαρος στην πίσω αυλή σας».

Εκεί, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας αξιοποίησαν τον θρύλο για την ενίσχυση του οικοτουρισμού, καλώντας τους επισκέπτες να εξερευνήσουν το δάσος, διευκρινίζοντας ωστόσο δια στόματος της υπαλλήλου Kathy Marquez ότι η υπηρεσία «δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να διαψεύσει» την ύπαρξη του πλάσματος.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας σημείωσε ότι τέτοιες ιστορίες αποτελούν μέρος της λαογραφικής παράδοσης των δημόσιων εκτάσεων, ενώ η επιλογή ανάρτησης των Αρχείων έγινε με γνώμονα το ενδιαφέρον του κοινού, των μέσων ενημέρωσης και των ερευνητών.

Σημειώνεται πως ο Οργανισμός Ερευνητών Πεδίου του Μεγαλοπόδαρου (Bigfoot Field Researchers Organization) κατέγραψε στον ιστότοπό του 79 αναφορές θεάσεων του Μεγαλοπόδαρου στο Νιου Τζέρσεϊ, συμπεριλαμβανομένων 18 στην κομητεία Sussex, 16 στην κομητεία Burlington και 11 στην κομητεία Ocean.