Εικόνες από το εσωτερικό μιας υπόγειας πυραυλικής εγκατάστασης μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, φέρνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από μια ακόμη οχυρωμένη στρατιωτική υποδομή της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα στο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο αναπαρήχθη άμεσα και από φιλοϊρανικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφονται οι υπόγειες σήραγγες της λεγόμενης «πόλης πυραύλων», με το ενδιαφέρον να εστιάζει στην παρουσίαση ενός συστήματος διπλού εκτοξευτή πυραύλων.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η συγκεκριμένη κίνηση της Τεχεράνης δεν έρχεται σε ουδέτερο χρόνο, καθώς ακολουθεί με διαφορά λίγων ημερών μια προηγούμενη επίσημη παρουσίαση.

Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) μιας ακόμη υπόγειας πυραυλικής βάσης, γεγονός που υπογραμμίζει την επιλογή της ιρανικής πλευράς να προβάλλει συστηματικά το οπλοστάσιο και τις αμυντικές της υποδομές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις πρόσφατες παρουσιάσεις, οι υπόγειες αυτές εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν και να προστατεύουν διαφορετικούς τύπους οπλικών συστημάτων. Στις βάσεις αυτές αποθηκεύονται τόσο βαλλιστικοί πύραυλοι, που λειτουργούν με στερεά και υγρά καύσιμα, όσο και πύραυλοι κρουζ, ενισχύοντας τις δυνατότητες διασποράς και επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων.