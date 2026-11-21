Η βιτρίνα για κάθε κατάστημα είναι πολύ σημαντική και για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην περιοχή της Ομόνοιας, όπως αποδείχτηκε, ακόμα περισσότερο. Γιατί μπορεί να είχε την νόμιμη επιχείρηση του αλλά από πίσω λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Οι «πελάτες» του ήξεραν ότι ο 39χρονος από το Μπαγκλαντές μπορούσε να τους προμηθεύσει με πλαστά έγγραφα έναντι αμοιβής. Οι «δουλειές» πήγαιναν καλά αν κρίνει κανείς από τις 32 χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Το απόγευμα της περασμένης Κυριακής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα με βοήθεια από συναδέλφους τους από την ομάδα ΔΙΑΣ έκαναν έρευνα στο κατάστημα όπου «βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων (-4- εκτυπωτές, χαρτοκόπτης ακριβείας, πλαστικοποιητής, ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, -4- USB, -2- κάρτες μνήμης, -2- εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και φωτογραφική μηχανή),

το χρηματικό ποσό των -32.065- ευρώ,

-128- εκτυπωμένες αιτήσεις ασύλου,

-11- αιτήσεις ασύλου,

πλήθος φωτογραφιών,

πλήθος πλαστικών διαφανειών και καρτών και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.