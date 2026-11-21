Με ορμητήριο ένα ξενοδοχείο της Ομόνοιας η «παρέα των τριών», σύμφωνα με τις Διωκτικές Αρχές, διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας μέχρι το πρωί της περασμένης Δευτέρας που μπήκε τέλος στη «δραστηριότητά» τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή της Ομόνοιας, εντόπισαν έναν 36χρονο από το Ιράν στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Τον έκριναν ύποπτο, τον κάλεσαν σε έλεγχο και στην κατοχή του βρήκαν 59 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης. Οι αστυνομικοί θέλησαν όμως να κάνουν έλεγχο και στο ξενοδοχείο όπου έμενε και, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν μόνος του στο δωμάτιο.

Συγκάτοικοί του ήταν δύο Αφγανοί, ηλικίας 25 και 50 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, η προέλευση των οποίων διερευνάται. Ειδικότερα, «βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -16,5- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

· -7- ναρκωτικά δισκία,

· πλήθος νάιλον συσκευασιών,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

· -17- ηλεκτρονικά ρολόγια,

· -4- κινητά τηλέφωνα,

· -2- tablet,

· -2- φωτογραφικές μηχανές,

· συσκευή drone καθώς και

· το χρηματικό ποσό των -575- ευρώ».

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.