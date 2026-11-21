Ένας 20χρονος Αιγύπτιος, που ήταν παράνομα στη χώρα μας, κυκλοφορούσε στα στενά της Κυψέλης με δύο φίλους του και είχαν μαζί τους και ένα ρόπαλο.

Όταν είδαν μπροστά τους έναν αλλοδαπό δεν δίστασαν να του επιτεθούν, να τον χτυπήσουν και να του πάρουν ό,τι χρήματα είχε πάνω του, περίπου 210 ευρώ.

Το θύμα της επίθεσης, που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Σε βάρος του 20χρονου εκδόθηκε ένταλμα «σύλληψης για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων».

Πίστευε όμως ότι είχε γλιτώσει μέχρι το πρωινό της περασμένης Τετάρτης που αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων τον εντόπισαν στην περιοχή του Πειραιά και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.