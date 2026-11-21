Το κόλπο που είχαν εφεύρει τα μέλη του κυκλώματος της νέας φοροδιαφυγής για να εισπράττουν χρήμα από τα κρατικά ταμεία ήταν βασισμένο σε ένα μοτίβο.

Άνοιγαν εταιρείες χωρίς προσωπικό, έδρα και επιχειρηματική δραστηριότητα, έκοβαν και έδιναν εικονικά τιμολόγια, ενώ στη συνέχεια, ζητούσαν και επιστροφές φόρων ως ελεύθεροι επαγγελματίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα είδε η ομάδα ΔΕΟΣ και οδήγησε στις 15 συλλήψεις μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες.

«Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για εννέα νομικά πρόσωπα που ζήτησαν υψηλές επιστροφές φόρου εισοδήματος για το 2025», κατέθεσε μία από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Η έρευνα έβγαλε «λαγό» και «έδειξε» μία προς μία τις εικονικές εταιρείες που λειτουργούσαν για λίγες ημέρες εμφανίζοντας τζίρο εκατομμυρίων ευρώ.

«Επτά εταιρείες είχαν πρώτη χρήση μόλις 3-35 ημερών. Χαρακτηριστικά μία από αυτές δήλωσε έσοδα 3.375.279 ευρώ για διάστημα μόλις 3 ημερών από 29-31 Δεκεμβρίου 2025», κατέθεσε η ελεγκτής.

Η εταιρεία με τζίρο τριών εκατομμυρίων σε 35 ημέρες και η «χρυσή» ανάληψη μέσα σε 41 λεπτά

Το ίδιο μοτίβο εντόπισαν και σε άλλες εταιρείες με τους κατηγορούμενους στα χαρτιά να εμφανίζονται εκατομμυριούχοι.

Εταιρεία με διαχειριστή ένα από τα αρχηγικά μέλη ιδρύθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 2025 και μέσα σε 35 ημέρες δήλωσε τα εξής:

Φορολογικές εκροές: 388.525 ευρώ

388.525 ευρώ Έξοδα: 383.185 ευρώ

383.185 ευρώ Κέρδη:340 ευρώ

Η φορολογική εικόνα μετά από φόρους και παρακρατήσεις οδήγησε σε επιστροφή φόρου 677.705 ευρώ, ποσό στο οποίο πόνταραν οι κατηγορούμενοι για να βάλουν στην τσέπη.

Τον περασμένο Μάιο κατηγορούμενος, εισέπραξε το ποσό των 660.475,77 ευρώ ως επιστροφή φόρου, σε μία εταιρεία 26 ημερών.

Μόνο μέσα σε μία ημέρα, στις 25 Μαΐου του 2026, πιστώθηκαν από φορολογική Αρχή επιστροφές φόρου συνολικού ποσού 3.400.699,39 ευρώ, σε πέντε εταιρείες που αποδείχθηκαν εικονικές.

Μετά από δύο ημέρες, στις 27 Μαΐου του 2026, έγιναν αναλήψεις μετρητών 3.051.340 ευρώ που χτύπησε καμπανάκι κυρίως στην Τράπεζα καθώς σε τέτοια ποσά σπανίζουν συναλλαγές και κυρίως αναλήψεις μετρητών.

Σε άλλη περίπτωση κατηγορούμενοι σήκωσαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, μέσα σε 41 λεπτά.

Η στρατολόγηση και τα… μπόνους

Οι κατηγορούμενοι αφού είχαν εξασφαλίσει την λογιστική κάλυψη είχαν στρατολογήσει και τραπεζικά στελέχη, συγκεκριμένα Διευθυντές, για να παρακάμψουν ελέγχους και εγκρίσεις.

Τα αρχηγικά μέλη δεν τσιγκουνεύονταν πάντως στις … αμοιβές των συνεργατών τους για τις εξυπηρετήσεις που έκαναν. Έδιναν 100.000 ευρώ στους Τραπεζικούς για κάθε ανάληψη και χρυσοπλήρωναν λογιστές.

«Για το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχα, έλαβα αμοιβή τριάντα χιλιάδων ευρώ», είπε στις Αρχές ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές που υπέβαλε δηλώσεις για τέσσερις εταιρείες που αποδείχθηκαν εικονικές.

Για να δικαιολογήσουν τις συναλλαγές, εμφάνιζαν ανύπαρκτα ενοίκια, μισθοδοσίες ακόμη και bonus για… πωλήσεις που δεν είχαν γίνει ποτέ. Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη έξι άτομα που δεν έχουν ακόμα συλληφθεί.