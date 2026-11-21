Στη συζήτηση που έχει αναζωπυρωθεί γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στον ρόλο της πατρότητας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «For you», ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών:

«Ο νόμος λέει ότι τα δικαιώματα των τραγουδιών ανήκουν στον δημιουργό. Αυτό δε σημαίνει ότι ο ερμηνευτής είναι παρακατιανός. Έχει μια σημασία, ο ερμηνευτής είναι αυτός που πάει το τραγούδι παραπέρα. Έχουν γίνει αγώνες για να κατακτηθούν πνευματικά δικαιώματα, και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Παίρνουμε αφορμή για όλη αυτή τη συζήτηση μια άκομψη αντιπαράθεση δυο ανθρώπων που είναι 45 χρόνια συγγενείς και έχουν μια σοβαρή διένεξη και διαφωνία. Αναφέρομαι στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Από αυτό δε μπορούμε να βγάλουμε έναν κανόνα, αυτό είναι μια εξαίρεση…».

Όσο για τον λόγο που δεν κάνει συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο Μίλτος Πασχαλίδης εξήγησε: «Βαριέμαι φρικτά τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει κάποιο ηθικό ή αισθητικό θέμα που με κάνει να μην εμφανίζομαι συχνά τηλεοπτικά, απλά βαριέμαι. Μου έχουν κάνει πολύ ευγενικές προτάσεις να πάω ως κριτής σε κάποιο μουσικό talent show και πολύ ευγενικά αρνήθηκα. Βλέπω κάτι στιγμιότυπα που στεναχωριούνται και κλαίνε, και δε μπορώ, θέλω να τα πάρω αγκαλιά όλα».

«Εκείνες οι μέρες ήταν συγκινησιακά πάρα πολύ φορτισμένες… Αυτό το παιδί έφυγε άδικα. Από όπου και να το δει κανείς, είναι πολύ στενάχωρο, νέος άνθρωπος…», ανέφερε σε άλλο σημείο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τέλος, μιλώντας για τα παιδιά του, ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε: «Είμαι επαγγελματίας μπαμπάς και ερασιτέχνης μουσικός. Ως μπαμπάς, είμαι όσο χαζός μπορεί να είναι ένας μπαμπάς. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Το όχι είναι πολύ δύσκολη λέξη. Δε μπορώ να πω όχι στα παιδιά μου…Με αγχώνει πολύ όταν έρχεται η μεγάλη μου κόρη στις συναυλίες μου».

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει αποκτήσει δύο κόρες. Την Ευγενία (17 ετών), από τον πρώτο του γάμο, και τη Χριστίνα που γεννήθηκε το 2020 με την νυν σύζυγό του, Ανθή Πασσιά.

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