Ο Απόστολος Λύτρας και η νέα του σύντροφος, Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους και πληθαίνουν τις κοινές τους εμφανίσεις, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιο του γνωστού ποινικολόγου από τη Δώρα Παπαδοπούλου.

Σε πρόσφατη βραδινή τους έξοδο στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου, το ζευγάρι έδειξε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα, με τα τρυφερά ενσταντανέ και τις αγκαλιές τους να μαγνητίζουν τα βλέμματα. Χαμογελαστοί και με ωραία διάθεση, πόζαραν στον φακό απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου.

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο, λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Απόστολου Λύτρα από τη Δώρα Παπαδοπούλου, με την οποία είχε παντρευτεί τον Ιούλιο του 2025. Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη ασχολείται με το μόντελινγκ, έχει συμμετάσχει σε καλλιστεία και είχε εμφανιστεί στο τηλεπαιχνίδι «Deal», όπου κέρδισε 15.000 ευρώ.

Δείτε φωτογραφίες από τη νέα τους έξοδο

Απόστολος Λύτρας-Σπύρος Δημητρίου

Διαφορά ηλικίας των 22 ετών

Η διαφορά ηλικίας των 22 ετών δεν φαίνεται να απασχολεί το ζευγάρι, με τον γνωστό δικηγόρο να δηλώνει πρόσφατα στην κάμερα του «Πρωινού»: «Δε με απασχολεί καθόλου. Δεν έχουμε σκεφτεί το κομμάτι της συγκατοίκησης, είμαστε μια χαρά, περνάμε ωραία, δεν ενοχλούμε κανέναν». Από την πλευρά της, η Ηλιάνα Μαχρέμη δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, δηλώνοντας ότι αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που τον γνώρισε.

«Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος», είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές δηλώσεις της.

govastiletto.gr -«Αυτή η σχέση είχε φτάσει στο τέλος της»: Ο Απόστολος Λύτρας μιλά για το διαζύγιο με τη Δώρα Παπαδοπούλου