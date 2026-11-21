Ένας 65χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία αποτελεί μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, συνελήφθη σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο 65χρονος ερχόταν από τη Βαρκελώνη όταν στο αεροδρόμιο, στο πλαίσιο ελέγχων, τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.

Στη διάρκεια της έρευνας στην κατοχή του βρέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του. Σύμφωνα με την αστυνομία σκοπό είχε την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας, όπως και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.