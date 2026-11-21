Με την καταβολή του ετήσιου επιδόματος των 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, ξεκίνησε η εφαρμογή ενός πολύμηνου πακέτου ενισχύσεων και φοροελαφρύνσεων, που θα συνεχιστεί έως τα μέσα του 2027. Στο επόμενο διάστημα προβλέπονται επιστροφή ενοικίου, αυξήσεις συντάξεων, μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και αλλαγές στη φορολόγηση αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων.

Πέρυσι, στην πρώτη χρονιά καταβολής, το μόνιμο επίδομα για τους συνταξιούχους ανερχόταν σε 250 ευρώ. Έκτοτε η κυβέρνηση προχώρησε σε δύο αυξήσεις και κατάργησε τα εισοδηματικά όρια, με αποτέλεσμα να προστεθούν περίπου 270.000 δικαιούχοι. Το επίδομα δικαιούνται επίσης όσοι είναι 60 ετών και άνω και λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας. Στο τέλος του μήνα θα το λάβουν και οι ανασφάλιστοι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανάδοχοι γονείς ΑμεΑ.

Νοέμβριος: Επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου για την πρώτη και για τη φοιτητική κατοικία, με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν το 2025. Πρόκειται για μείωση του ετήσιου κόστους στέγασης κατά 8%. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι φέτος, στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν σε περίπου 1 εκατομμύριο, αυξημένοι κατά 70.000 σε σχέση με πέρυσι, καθώς το καλοκαίρι αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με τα νέα όρια, την επιστροφή δικαιούνται:

άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ (έναντι 20.000 ευρώ το 2025),

έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης με εισόδημα έως 35.000 ευρώ (έναντι 28.000 ευρώ πέρυσι), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ (έναντι 31.000 ευρώ πέρυσι), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Την ίδια ημερομηνία οι εκπαιδευτικοί σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, καθώς και οι γιατροί και οι νοσηλευτές που εργάζονται σε περιφερειακές μονάδες του ΕΣΥ, θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων του 2025. Τον Σεπτέμβριο είχε καταβληθεί αναδρομικά η διπλή επιστροφή για τα μισθώματα του 2024.

Δεκέμβριος: Αύξηση συντάξεων και μηδενισμός της προσωπικής διαφοράς

Στα τέλη Δεκεμβρίου, με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις λόγω του ετήσιου μηχανισμού προσαρμογής. Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, όσοι έχουν προσωπική διαφορά δεν θα υποστούν συμψηφισμό που μείωνε τις αποδοχές τους.

Η αύξηση από τον μηχανισμό προσαρμογής ισούται με το ημιάθροισμα του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, και καλύπτει έτσι σημαντικό μέρος της αύξησης του κόστους ζωής. Ο μηδενισμός της προσωπικής διαφοράς ολοκληρώνει την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το 2025, για μείωσή της κατά 50% το πρώτο έτος και κατά 100% σε βάθος διετίας.

Ιανουάριος: Φοροελαφρύνσεις και προσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων

Το 2027 τίθενται σε εφαρμογή νέες φορολογικές μειώσεις, πολλές από τις οποίες είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ την τελευταία διετία.

Από την 1η Ιανουαρίου μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Η ελάφρυνση θα αποτυπώνεται άμεσα στις μισθολογικές κρατήσεις και θα ωφελήσει σχεδόν 87.000 τρίτεκνους. Την ίδια ημέρα τα προϊόντα περιόδου και οι πάνες ακράτειας ενηλίκων μεταφέρονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 13%.

Τον Ιανουάριο ενεργοποιείται επίσης η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούν ο ΟΠΕΚΑ και ο e-ΕΦΚΑ και τα οποία σήμερα δεν προσαρμόζονται. Το ύψος της προσαρμογής θα εξαρτηθεί από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Από τις αρχές του νέου έτους γίνεται και το πρώτο βήμα για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, με περικοπή κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς.

Απρίλιος: Έβδομη αύξηση του κατώτατου μισθού και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Τον Απρίλιο έρχεται η έβδομη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Σήμερα ο κατώτατος ανέρχεται σε 920 ευρώ, αυξημένος κατά σχεδόν 42% σε σχέση με τα 650 ευρώ πριν από επτά χρόνια. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι τον ερχόμενο Απρίλιο ο βασικός μισθός θα ξεπεράσει τον στόχο των 950 ευρώ και πιθανότατα θα φτάσει τα 960 ευρώ. Νέος στόχος του Μεγάρου Μαξίμου και του οικονομικού επιτελείου είναι τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Την 1η Απριλίου μειώνονται κατά μισή μονάδα οι ασφαλιστικές κρατήσεις για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Επειδή η ελάφρυνση προέρχεται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των εργαζομένων, το όφελος θα προστεθεί στις καθαρές τους απολαβές.

Για όσους λαμβάνουν τον βασικό μισθό, το 2027 θα υπάρξει και νέα ενεργοποίηση των «ξεπαγωμένων» τριετιών. Έτσι, οι αποδοχές τους θα ενισχυθούν συνολικά με τρεις παρεμβάσεις.

Δημόσιο: Επίδομα Χριστουγέννων και αυξήσεις

Επειδή ο κατώτατος μισθός συνδέεται πλέον με τη μισθολογική κλίμακα του Δημοσίου, η αύξηση του Απριλίου θα επηρεάσει προς τα πάνω και τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2027 θα καταβληθεί για πρώτη φορά επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου: Νέος φορολογικός κύκλος

Στα μέσα Μαρτίου αρχίζει ο νέος κύκλος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με τις αλλαγές να αφορούν κυρίως αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με τη δήλωση των εισοδημάτων του 2026, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης που υλοποιήθηκε πέρυσι. Βασικό στοιχείο της είναι η μείωση των συντελεστών κατά δύο μονάδες για τα μεσαία στρώματα, με πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ρύθμιση από την οποία υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν 47.000 φορολογούμενοι.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καταργούνται οι προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού στον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Ο νέος φορολογικός κύκλος φέρνει επίσης την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με έως 2.000 κατοίκους. Για κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Το μέτρο εκτιμάται ότι καλύπτει περισσότερους από 12.850 μικρούς οικισμούς.

Στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027, για εισοδήματα του 2026, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για έσοδα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ. Σήμερα τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ φορολογούνται απευθείας με 35%, οπότε δημιουργείται ενδιάμεσο κλιμάκιο με ελάφρυνση 10 μονάδων.

Τέλος, αρχίζει η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας. Το 2027 η επιβάρυνση καταργείται στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 μηδενίζεται και στο λεκανοπέδιο.