Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TGRT Haber, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε στις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA και τη δράση του ισραηλινού και του ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ.

Ο Φιντάν μετέφερε αρχικά ότι μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει μια σοβαρή σχέση που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα διπλωματίας ηγετών. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε πως η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συρία και το Ιράκ βρίσκεται σε ζωτικό, κεντρικό σημείο για το εγχείρημα της Τουρκίας περί «περιοχής χωρίς τρομοκρατία».

Αναφερόμενος και στις κυρώσεις CAATSA, ο Φιντάν επεσήμανε ότι σε ζητήματα που έχουν γίνει νόμος του κράτους, οι αρμοδιότητες και τα περιθώρια κινήσεων της κυβέρνησης είναι περιορισμένα.

Υπενθυμίζοντας ότι δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις σε πολλές χώρες που αγόρασαν ρωσικά αμυντικά συστήματα, ο Φιντάν δήλωσε: «Η στάση και η βούληση της Τουρκίας στην περιοχή της δεν είναι ένα ζήτημα που αρέσει σε ορισμένες βασικές δυνάμεις της περιοχής, κυρίως στο Ισραήλ. Κάνει σοβαρό λόμπι και στις ΗΠΑ. Στην αμερικανική πολιτική τα λόμπι είναι σημαντικά. Το ισραηλινό λόμπι, το ελληνικό λόμπι παρεμβαίνουν και επηρεάζουν την τοπική πολιτική. Υπάρχει βούληση σε επίπεδο κυβέρνησης. Ελπίζω ότι θα ξεπεράσει αυτό το ζήτημα».

Ο CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act – «Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων») είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που ψηφίστηκε το 2017. Επιβάλλει οικονομικές, εμπορικές και αμυντικές κυρώσεις σε χώρες (π.χ. Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα), αλλά και σε τρίτα κράτη που πραγματοποιούν σημαντικές συναλλαγές στον αμυντικό ή πληροφοριακό τομέα με αυτές τις χώρες και κυρίως με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Σημειώνεται πως το 2020, οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν τις κυρώσεις CAATSA εις βάρος της Τουρκίας, επειδή η Άγκυρα αγόρασε και παρέλαβε το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400.

Οι κυρώσεις αυτές «πάγωσαν» τις άδειες εξαγωγής αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας προς την Τουρκία, μπλόκαραν δάνεια από αμερικανικούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενώ συνδέονται άμεσα και με τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Επειδή πρόκειται για νόμο του αμερικανικού Κογκρέσου, ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί απλώς να τις άρει, αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει το Κογκρέσο.