Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών που διατύπωσε η Τεχεράνη προχώρησε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), βάζοντας τέλος στα σενάρια περί πλήγματος σε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Η τοποθέτηση της αμερικανικής πλευράς ήρθε ως άμεση απάντηση σε δημοσιεύματα και αναφορές από το Ιράν, που έκαναν λόγο για σοβαρό αεροπορικό περιστατικό.

Ειδικότερα, η ιρανική πλευρά υποστήριξε νωρίτερα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της προχώρησαν στην εκτόξευση πυραύλου με στόχο ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16, το οποίο επιχειρούσε πάνω από τα ύδατα του Κόλπου.

Σύμφωνα με το ίδιο αφήγημα, η επίθεση φέρεται να προκάλεσε υλικές ζημιές στο μαχητικό, αναγκάζοντας τον χειριστή του να προχωρήσει σε διαδικασία αναγκαστικής προσγείωσης.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας στόχευσαν το αεροσκάφος χθες το βράδυ, αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει την αποστολή του και να προσγειωθεί σε ένα κοντινό αεροδρόμιο.

«Το Ιράν δεν επιτέθηκε σε αμερικανικό αεριωθούμενο F-16 χθες, σε καμία περίπτωση», επισημαίνει η Κεντρική Διοίκηση, προσθέτοντας πως όλα τα αμερικανικά αεριωθούμενα στη Μέση Ανατολή είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί.

Το Ιράν έχει προβεί σε παρόμοιους ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου ότι έχει καταρρίψει ή καταστρέψει αεροσκάφη των ΗΠΑ, περιστατικά που ο αμερικανικός στρατός έχει διαψεύσει.