Ισχυρή ανοδική ώθηση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς να ενισχύονται ενδοσυνεδριακά έως και 8,6%, φτάνοντας τα 96,075 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η επίδοση αυτή συνιστά τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια ποσοστιαία άνοδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, οδηγώντας την αγορά προς την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, καθώς η επιδείνωση του καιρού αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την επάρκεια της χειμερινής τροφοδοσίας.

Η ανατροπή των καιρικών δεδομένων και η κάμψη των ανέμων

Η νευρικότητα στις ενεργειακές αγορές πυροδοτήθηκε από τη ριζική αλλαγή των μετεωρολογικών προγνώσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ένα παροδικό κύμα ψύχους εντός της εβδομάδας που θα έδινε τη θέση του σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές, τα επικαιροποιημένα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη θα επιμείνουν έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος στην περιοχή προβλέπεται να κινηθεί αυτή την εβδομάδα κατά 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας τριακονταετίας, με την αρνητική απόκλιση να διευρύνεται στους 5 έως 8 βαθμούς στις αρχές του επόμενου μήνα.

Την αυξημένη ζήτηση για θέρμανση επιβαρύνει περαιτέρω η προβλεπόμενη εξασθένηση των ανέμων από τις αρχές έως τα μέσα της εβδομάδας σε χώρες-κλειδιά, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία.

Ο περιορισμός της αιολικής ενέργειας αναγκάζει τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής να στραφούν εντονότερα στις μονάδες φυσικού αερίου, την ώρα που τα ευρωπαϊκά αποθέματα παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, λίγο πριν από την κορύφωση της χειμερινής κατανάλωσης.

Γεωπολιτικό αδιέξοδο και ασιατικός ανταγωνισμός για το LNG

Πέραν των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει εγκλωβισμένη στις σοβαρές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει προκαλέσει η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η στασιμότητα στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση εξομάλυνση των ενεργειακών ροών, καθώς, παρά τη μερική ανάκαμψη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, οι μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παραμένουν περιορισμένες, διατηρώντας τη διεθνή προσφορά σε οριακά επίπεδα.

Την εξίσωση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η εικόνα στην ασιατική αγορά, όπου η πτώση της θερμοκρασίας αυτή την εβδομάδα σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, καθώς και στην ανατολική και νότια Κίνα, ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία LNG.

Μολονότι οι μετεωρολογικές προγνώσεις για την Ασία δείχνουν επιστροφή σε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα από τα μέσα της εβδομάδας έως τις αρχές Δεκεμβρίου, ο συνδυασμός της στενής προσφοράς και του παρατεταμένου ευρωπαϊκού ψύχους διατηρεί ισχυρές ανοδικές πιέσεις στις τιμές.