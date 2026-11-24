Η δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση, οι αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, με βασική ομιλήτρια την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ διατηρούν σήμερα 15.000 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ το συνολικό αποτύπωμα του κλάδου στην απασχόληση είναι 55.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 2.500 νέων άμεσων θέσεων εργασίας την επόμενη διετία, στο πλαίσιο ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει 10 νέες παραγωγικές μονάδες και 14 νέες υποδομές Έρευνας και Ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ποιότητα της απασχόλησης, καθώς οι μέσες αμοιβές στη φαρμακοβιομηχανία είναι περίπου 35% υψηλότερες από τον μέσο μισθό στην ελληνική οικονομία.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν έναν κλάδο που επενδύει στην παραγωγή, στην έρευνα και, κυρίως, στους ανθρώπους του, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και προοπτικές σταδιοδρομίας για νέους επιστήμονες και εξειδικευμένους τεχνικούς στην Ελλάδα.

ΠΕΦ Professional Development

Κρίσιμο ζητούμενο για την αξιοποίηση των νέων επενδύσεων είναι η διαθεσιμότητα κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ανάγκες αφορούν ειδικότητες όπως παρασκευαστές φαρμάκων, χειριστές γραμμών παραγωγής, τεχνικούς βιομηχανικών αυτοματισμών και επιστήμονες στον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας.

Η ΠΕΦ αναπτύσσει συστηματικές πρωτοβουλίες για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μέσω του προγράμματος ΠΕΦ Professional Development, έχουν ήδη εκπαιδευτεί περισσότεροι από 500 νέοι επιστήμονες, ενώ εκατοντάδες νέοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο την πρακτική τους άσκηση στις εταιρείες-μέλη της.

Παράλληλα, η ΠΕΦ προχώρησε στη δημιουργία της Ακαδημίας Φαρμάκου στην Τρίπολη, με την ειδικότητα «Παρασκευαστής Φαρμάκων», ανταποκρινόμενη στις ανάγκες στελέχωσης των νέων παραγωγικών μονάδων στην Αρκαδία και δημιουργώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της περιοχής.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια της ομιλίας της δήλωσε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός δυναμικού κλάδου υψηλής παραγωγικότητας, που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: από το 2019, η απασχόληση στον κλάδο έχει αυξηθεί κατά 56,7%, με 6.229 περισσότερους εργαζομένους, από 10.982 το 2019 σε 17.211 το 2026. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ποιοτική διάσταση αυτής της ανάπτυξης, καθώς το ποσοστό πλήρους απασχόλησης στη φαρμακοβιομηχανία έχει αυξηθεί από 88,5% το 2019 σε 99,4% το 2026, ενώ ο μέσος μισθός έχει ενισχυθεί κατά 20,8%, από 1.732 ευρώ σε 2.091 ευρώ. Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν όχι μόνο τη δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ενίσχυση της απασχόλησης, η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να μεταφράζεται σε ολοένα περισσότερες, σταθερές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης για τους εργαζομένους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων, δήλωσε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή και την έρευνα, οι οποίες δημιουργούν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Σήμερα, ο κλάδος στηρίζει συνολικά 55.000 θέσεις εργασίας, ενώ την επόμενη διετία αναμένεται να δημιουργήσει 2.500 νέες άμεσες θέσεις απασχόλησης. Η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και η σημαντικότερη επένδυσή μας είναι οι άνθρωποί μας. Χρειαζόμαστε νέους επιστήμονες και εξειδικευμένους τεχνικούς, με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, που θα στελεχώσουν τις νέες παραγωγικές και ερευνητικές υποδομές και θα συμβάλουν στην εξέλιξη του κλάδου. Γιατί η ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας δεν αφορά μόνο τις επενδύσεις και την παραγωγή φαρμάκων. Αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για αυτούς και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απονομή πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών κύκλων του 2026 στη Διασφάλιση Ποιότητας και στις Κανονιστικές Υποθέσεις.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς την TÜV NORD για την ουσιαστική συμβολή και τη σημαντική υποστήριξή της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της, καθώς και για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΠΕΦ, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι συμμετέχοντες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στον CEO της TÜV NORD, κ. Χάρη Τολούμη, στη Vice President Training της TÜV NORD, κ. Κονδυλία Κοντογιάννη, στην επιστημονική υπεύθυνη των προγραμμάτων Pef Professional Development QA & RA κ. Κατερίνα Μωραΐτη, καθώς και σε όλα τα στελέχη της TÜV NORD για την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά τους.