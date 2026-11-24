Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, το KRAS αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους αλλά και δυσκολότερους θεραπευτικούς στόχους στην Ογκολογία. Παρότι ο καθοριστικός ρόλος του στην ανάπτυξη του καρκίνου ήταν γνωστός, η αποτελεσματική φαρμακευτική αναστολή του παρέμενε ιδιαίτερα δύσκολη. Σήμερα, η πρόοδος της μοριακής βιολογίας και η ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών αλλάζουν σταδιακά αυτή την πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το daraxonrasib, ένα νέο φάρμακο που σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος.

Το παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου του παγκρέατος και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα σύνθετη βιολογική συμπεριφορά. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και τη δυνατότητα χειρουργικής εξαίρεσης. Στην εντοπισμένη νόσο, η χειρουργική επέμβαση, σε συνδυασμό με συστηματική θεραπεία, προσφέρει τη δυνατότητα ίασης. Στη μεταστατική νόσο, η χημειοθεραπεία παραμένει βασικός πυλώνας της θεραπείας, με σχήματα όπως το FOLFIRINOX, το NALIRIFOX και ο συνδυασμός γεμσιταβίνης με nab-πακλιταξέλη να έχουν βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών μετά την εξέλιξη της νόσου. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η στοχευμένη αναστολή της σηματοδότησης RAS.

Οι μεταλλάξεις του KRAS ανιχνεύονται σε περισσότερο από το 90% των παγκρεατικών πορογενών αδενοκαρκινωμάτων και οδηγούν σε συνεχή ενεργοποίηση μηχανισμών που προάγουν τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων. Η ανάπτυξη φαρμάκων που παρεμβαίνουν άμεσα σε αυτούς τους μηχανισμούς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατευθύνσεις της σύγχρονης ογκολογικής έρευνας.

Το daraxonrasib (RMC-6236) είναι ένας νέος, από του στόματος, πολυεκλεκτικός αναστολέας RAS(ON), ο οποίος δρα στην ενεργοποιημένη μορφή των πρωτεϊνών RAS. Σε αντίθεση με αναστολείς που στοχεύουν αποκλειστικά μία συγκεκριμένη μετάλλαξη, το daraxonrasib έχει σχεδιαστεί ώστε να αναστέλλει τη σηματοδότηση ευρύτερου φάσματος μεταλλαγμένων πρωτεϊνών RAS.

Η αποτελεσματικότητά του αξιολογήθηκε στην τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ RASolute 302, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος που είχαν εμφανίσει εξέλιξη μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Η διάμεση συνολική επιβίωση έφθασε τους 13,2 μήνες με daraxonrasib, έναντι 6,7 μηνών με τη χημειοθεραπεία, με μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου κατά 60%. Παράλληλα, η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 7,2 έναντι 3,6 μηνών, ενώ αντικειμενική ανταπόκριση παρατηρήθηκε στο 30% έναντι 11% των ασθενών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine και τεκμηριώνουν σημαντικό όφελος επιβίωσης έναντι των διαθέσιμων χημειοθεραπευτικών επιλογών.

Το daraxonrasib χορηγείται από το στόμα, μία φορά ημερησίως, με συνιστώμενη δόση 300 mg. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν δερματικό εξάνθημα, διάρροια, στοματίτιδα, ναυτία και έμετο. Παρότι πρόκειται για στοχευμένη θεραπεία, απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση της τοξικότητας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης οδήγησαν στην έγκριση του daraxonrasib, με την εμπορική ονομασία Rasonque, από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις 26 Αυγούστου 2026. Στις 16 Νοεμβρίου 2026 ακολούθησε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μονοθεραπεία για ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη συστηματική θεραπεία.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην αξιοποίηση του daraxonrasib από την πρώτη γραμμή θεραπείας. Σε πρόσφατη μελέτη φάσης Ι/ΙΙ, ο συνδυασμός του με γεμσιταβίνη και nab-πακλιταξέλη παρουσίασε ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης 60,7% και διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου 12,8 μηνών. Πρόκειται για ενθαρρυντικά, αλλά προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα οποία διερευνώνται περαιτέρω στη μελέτη φάσης ΙΙΙ RASolute 303.

Η ανάπτυξη του daraxonrasib δεν αντιπροσωπεύει απλώς την προσθήκη μίας ακόμη θεραπευτικής επιλογής. Αποδεικνύει ότι η στοχευμένη παρέμβαση σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς της καρκινικής ανάπτυξης μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστικό κλινικό όφελος, ακόμη και σε μία ιδιαίτερα απαιτητική κακοήθεια.

Στην Ογκολογική μας Μονάδα έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης της δυνατότητας πρόσβασης στη νέα θεραπεία για ασθενείς που πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος εισέρχεται σταδιακά σε μία νέα εποχή, στην οποία η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας της νόσου επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερο εξειδικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Το daraxonrasib αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας τεκμηριωμένο όφελος επιβίωσης και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους ασθενείς.