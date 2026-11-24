Μία από τις πιο δυναμικές στιγμές της βραδιάς υπέγραψε ο Σάκης Ρουβάς στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), με οικοδέσποινα τη Βίκυ Καγιά.

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, γνωστός για τις υψηλών προδιαγραφών σκηνικές του παραγωγές, έδωσε το «παρών» στον κορυφαίο fashion & music θεσμό της χώρας, συμπράττοντας καλλιτεχνικά με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο.

Η είσοδός του είχε έντονο κινηματογραφικό χαρακτήρα, καθώς στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβλήθηκε βίντεο που τον κατέγραφε να κατευθύνεται προς τη σκηνή, ερμηνεύοντας την επιτυχία του «Λάθος Οδός».

Λίγο αργότερα, ο ίδιος έκανε την εμφάνισή του στην πασαρέλα, φορώντας vinyl σακάκι, λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, ένα look που συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα με τη rock αισθητική.

Η ένταση ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Σάκης Ρουβάς ερμήνευσε το «Κάρμα». Ο τραγουδιστής ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι, το οποίο θύμιζε σκηνικό πολυτελούς δεξίωσης, συνεχίζοντας το performance με τη χαρακτηριστική σκηνική του ενέργεια, ενώ χορεύτριες πλαισίωναν την εμφάνισή του.

Την ίδια στιγμή, η πασαρέλα γέμισε με δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια, ο οποίος επέστρεψε στην αισθητική των 90s, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές σιλουέτες, έντονα χρώματα, πολυτελή υφάσματα και vintage αναφορές.

Ο Περικλής Κονδυλάτος έδωσε τη δική του φουτουριστική πινελιά στο show, με κοσμήματα και αξεσουάρ εμπνευσμένα από την ταινία «Matrix» και τον κόσμο της τεχνολογίας.

govastiletto.gr -MadWalk 2026 by Three Cents: Οι celebrities που βρέθηκαν στη λαμπερή βραδιά