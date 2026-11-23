Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11) στο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών του Γουίλ Σμιθ (Will Smith) στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, αξίας 42 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα των TMZ και Page Six.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) για φωτιά που ξέσπασε σε ένα μικρό κτίσμα εντός του κτήματος των περίπου 150 στρεμμάτων. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Σύμφωνα με πηγή από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του ηθοποιού, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το υπόγειο, ωστόσο όλα τα μέλη της οικογένειας είναι ασφαλή. «Είναι όλοι καλά και βρίσκονται πλέον μέσα στο σπίτι», ανέφερε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας παράλληλα: «Ένας πυροσβέστης δέχτηκε ιατρική περίθαλψη, αλλά όλοι είναι καλά». Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που το ακίνητο του Γουίλ Σμιθ και της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, αντιμετωπίζει περιστατικό πυρκαγιάς, καθώς ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και το 2021.

Ο διάσημος ηθοποιός απέκτησε την έκταση στο Καλαμπάσας το 2003, ενώ η κατασκευή της κύριας κατοικίας, η οποία περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια και 13 μπάνια, ολοκληρώθηκε το 2010. Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι έβγαλε το ακίνητο προς πώληση έναντι 42 εκατομμυρίων δολαρίων, προτού τελικά αποφασίσει να το διατηρήσει.

Η προσωπική ζωή των δύο συμπρωταγωνιστών της ταινίας «Ali» είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης το 2023, όταν έγινε γνωστό ότι είχαν χωρίσει κρυφά και ζούσαν χωριστά επί αρκετά χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού People τον περασμένο Ιούλιο, η 55χρονη ηθοποιός είχε επιστρέψει στην κοινή τους κατοικία δύο χρόνια νωρίτερα. «Είναι ευτυχισμένοι, αγαπιούνται και, όπως πάντα, είναι αφοσιωμένοι στο να στηρίζουν ο ένας τον άλλον», είχε δηλώσει τότε πηγή στο περιοδικό.