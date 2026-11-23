Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11), στην περιοχή Κορφαλώνας Κισσάμου, στα Χανιά, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις τυποποίησης ελαιολάδου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00, προκαλώντας ανησυχία λόγω της εγγύτητας του σημείου με παρακείμενη επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι φλόγες έγιναν γρήγορα αντιληπτές, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Κισσάμου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκτασή της.

Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά κατασβέστηκε, χωρίς να αναφερθεί επέκτασή της στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, ενώ η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι φλόγες είχαν εκδηλωθεί σε αγροτική έκταση δίπλα σε χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.