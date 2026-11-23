Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Σε ολόκληρη την Ευρώπη όταν ένα αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στην πλατεία έχει απόλυτη προτεραιότητα. Όποια αυτοκίνητα ετοιμάζονται να εισέλθουν στην πλατεία οφείλουν να αναμένουν μέχρι να ελευθερωθεί ο δρόμος. Πιο απλά: Στην Ευρώπη, σε όλους τους σύγχρονους κόμβους, προτεραιότητα έχει όποιος κινείται εντός.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε αλαλούμ. Αλλού, προτεραιότητα έχει όποιος μπαίνει στην πλατεία και αλλού όποιος βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Και μην βιαστεί ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει. Παρακολουθήσαμε σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή τα «θα» που θα γίνουν.

Στην Ελλάδα αν δεν υπάρχει πινακίδα, ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά. Άρα προτεραιότητα έχει όποιος μπαίνει στην πλατεία. Αν υπάρχει πινακίδα (ανάποδο τρίγωνο ή STOP) στην είσοδο, προτεραιότητα έχει όποιος είναι ήδη μέσα. Μεγάλο μπέρδεμα!

Το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κατέθεσε επίσημη εισήγηση προς το Υπουργείο Μεταφορών ώστε να αλλάξει επιτέλους ο γενικός κανόνας σε όλη τη χώρα και να έχουν καθολική προτεραιότητα όσοι κινούνται ήδη μέσα στον κόμβο, για να μπει τέλος σε αυτή τη σύγχυση. Να εφαρμοστεί και στη χώρα μας ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Όπου εκεί είναι υποχρεωτικό το φλας σε όσους βγαίνουν από την πλατεία.

Το κακό στην Ελλάδα γίνεται γιατί υπάρχει «σύγκρουση» ανάμεσα σε έναν παλιό νόμο και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο νόμος έμεινε στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025, Άρθρο 30), η Ελλάδα διατήρησε τον παλιό κανόνα ότι σε κάθε κόμβο χωρίς σήμανση ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα το λύσουν σύντομα! Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.

Η δεύτερη είδηση αφορά και πάλι την οδική ασφάλεια: Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Πλαίσιο ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή οδηγία για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, εισάγονται επιμέρους αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και ρυθμίζονται ζητήματα στο πεδίο των μεταφορών και του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου. Ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Ας επιστρέψουμε όμως στην ειδησεογραφία.

Οι ταξινομήσεις των νέων αυτοκινήτων τον μήνα Οκτώβριο είναι ένα θετικό μήνυμα για ολόκληρο τον κλάδο. Η αγορά αποκτά νέα δυναμική και δημιουργεί προσδοκίες για ένα ισχυρότερο κλείσιμο της χρονιάς. Tο άλμα με το +30,4% στις ταξινομήσεις των νέων Ι.Χ είναι θεαματικό. Το +30,40% δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός, αλλά μια επιβεβαίωση ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής. Τα 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση της τάξης του 157,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το μερίδιό τους στην αγορά σχεδόν διπλασιάστηκε, εκτοξευόμενο στο 14,6% (από 7,4% πέρυσι), αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση κερδίζει πλέον σημαντικό έδαφος. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή επίδοση ενός μήνα, αλλά το κατά πόσο αυτή η δυναμική θα διατηρηθεί και τους επόμενους μήνες.

Κερδίζοντας τις εντυπώσεις ανάμεσα σε 46 υποψήφια νέα μοντέλα που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Skoda εξασφάλισε επάξια το εισιτήριο για την τελική δεκάδα του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα». Το νέο Skoda Epiq βρίσκεται στους δέκα φιναλίστ του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα». Η ανάδειξη του τελικού νικητή στο θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα», θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου.

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις για ηλεκτρικά πατίνια έχει βεβαιώσει η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας από την αρχή του 2026 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας στην Αθήνα. Όμως πρέπει να λειτουργούν με κανόνες. Δεν έχουν θέση πάνω στις ράμπες ΑμεΑ, στους οδηγούς τυφλών και στα πεζοδρόμια. Πολύ σωστά τα λέει ο Δήμαρχος. Μόνο να του υπενθυμίσουμε ότι όσοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια δεν πάει να πει ότι γνωρίζουν και από τον ΚΟΚ, αφού απλά ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει δίπλωμα οδήγησης! Από την στιγμή που η μέγιστη κατασκευαστική τους ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 25 χλμ./ώρα, όσοι τα οδηγούν δεν χρειάζονται δίπλωμα. Άρα, κύριε Δήμαρχε, δεν γνωρίζουν τους κανόνες του ΚΟΚ! Αλλά, αν στην Ελλάδα του «ΘΑ», γίνονταν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής- όπως γίνονται σε όλη την Ευρώπη- τότε κάτι θα ήξεραν! Και δεν θα στάθμευαν ούτε σε ράμπες ΑμεΑ, ούτε πάνω στα πεζοδρόμια με τις διαγραμμίσεις για τους τυφλούς.

Η Kia γίνεται η πρώτη μη ευρωπαϊκή μάρκα που κατακτά περισσότερα από ένα βραβεία την ίδια χρονιά στο θεσμό που φέτος πραγματοποιείται για 50ή φορά από τα έντυπα «AUTO BILD» και «BILD am SONNTAG». Οι συντακτικές ομάδες των δύο εκδόσεων πρότειναν φέτος 90 νέα μοντέλα. Οι αναγνώστες επέλεξαν από αυτά 27 φιναλίστ, τρία σε καθεμία από τις εννέα κατηγορίες οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από προσωπικότητες και ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το EV2, το K4 Sportswagon και το EV5 απέσπασαν το σημαντικότερο βραβείο αυτοκινήτου της Γερμανίας.

Η Suzuki κατέγραψε για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικό ρεκόρ εσόδων και εντυπωσιακό άλμα κερδών το α’ εξάμηνο του 2026. Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2026), ανακοίνωσε η Suzuki Motor Corporation. Κατέγραψε σημαντική αύξηση κερδοφορίας και εντυπωσιακή ανάπτυξη των παγκόσμιων πωλήσεων. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική της SUZUKI στις διεθνείς αγορές, την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής της στρατηγικής και τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 3,419 τρισ. γιεν, αυξημένα κατά 19,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

H Opel εδώ και εννέα δεκαετίες πρωταγωνιστεί στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς, αυτή των συμπαγών οικογενειακών. Με αιχμή του δόρατος το νέο, ριζικά ανανεωμένο Opel Astra, η γερμανική φίρμα γιορτάζει μια επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το μακρινό 1936, όταν έγινε ο πρώτος κατασκευαστής στη Γερμανία που τόλμησε να παρουσιάσει ένα προσιτό, συμπαγές μοντέλο: το θρυλικό Kadett. Η ιστορία της μάρκας στην κατηγορία C είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την εξέλιξη της αυτοκίνησης στην Ευρώπη. Στα χρόνια του γερμανικού «οικονομικού θαύματος» (Wirtschaftswunder), το Kadett A αποτέλεσε το σύμβολο μιας νέας εποχής, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία. Το μυστικό της μακροβιότητας αυτού του ονόματος ήταν ο διαρκής εκσυγχρονισμός.

Με βάση τους υπολογισμούς της Ford Pro για την ελληνική αγορά, η ένταξη του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Transit City σε έναν επαγγελματικό στόλο μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από €3.000 τον χρόνο ανά όχημα, αποκλειστικά από τη διαφορά στο κόστος ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για προγραμματισμένη συντήρηση και επισκευές εκτιμάται ότι μειώνονται έως και 40% έναντι ενός αντίστοιχου πετρελαιοκίνητου βαν.

Η περίοδος της Black Friday φέρνει σημαντικές εκπτώσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τη FIAT να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι προσφέροντας όφελος που φτάνει έως και τις 2.300 ευρώ. Η προωθητική ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και, πέρα από τις μειωμένες τιμές, δίνει ένα ακόμα πρακτικό πλεονέκτημα: δωρεάν επιλογή χρώματος σε συγκεκριμένα μοντέλα της γκάμας. Από το βραβευμένο Grande Panda μέχρι το διαχρονικό 500, οι προσφορές καλύπτουν τέσσερα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της ιταλικής φίρμας.

Η Zeekr και ο επίσημος εισαγωγέας της στην Ελλάδα, η GEO Mobility Hellas, υποδέχθηκαν επιλεγμένους προσκεκλημένους για την παρουσίαση της ναυαρχίδας της, του εντυπωσιακού Zeekr 9X. Με οικοδέσποινα της βραδιάς την Ευγενία Σαμαρά, η κορύφωση ήρθε υπό τους ήχους των Fortissimo.

Παραβρέθηκαν ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe και VP Brand & User Growth της Geely Auto Group Europe, ο οποίος μοιράστηκε το όραμα της εταιρείας και τη νέα αντίληψη πολυτέλειας που εκφράζει το 9X. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους, στελέχη της Zeekr και της GEO Mobility Hellas, ξεχώρισε και η παρουσία του πρεσβευτή της μάρκας στην Ελλάδα, του εμβληματικού Γιώργου Πρίντεζη και ο Ran Danai (GEO Hellas). Το Zeekr 9X εξοπλίζεται με το σύστημα κίνησης Super Hybrid. Η συνδυαστική ισχύς φθάνει τους 897 ίππους, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα 180 χιλιόμετρα και ο ηλεκτρικός κινητήρας 900 V, είναι ταχείας φόρτισης.

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, το Dirfys Trail Run συγκεντρώνει δρομείς και φίλους του βουνού στη Στενή Διρφύων, στις πλαγιές της επιβλητικής Δίρφης. Μέσα από απαιτητικές, αλλά και προσιτές διαδρομές, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μοναδικά μονοπάτια, να δοκιμάσουν τα όριά τους και να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία επαφής με τη φύση. Ο αγώνας διεξάγεται το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει διαδρομές 5 χλμ, 15 χλμ και 30 χλμ. Η Jeep Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas και επίσημος διανομέας της Jeep στην Ελλάδα, ενώνει τις δυνάμεις της με το Dirfys Trail Run 2026, στη Στενή Ευβοίας, που διοργανώνεται στις 28 και 29 Νοεμβρίου, στηρίζοντας μια διοργάνωση που αναδεικνύει την ομορφιά της ελληνικής φύσης και εμπνέει ανθρώπους που αναζητούν διαρκώς νέες προκλήσεις.

Η Bridgestone συνεχίζει τη συνεργασία της ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών για τη νέα Lamborghini Temerario Spyder, η οποία υιοθετεί την πλήρη γκάμα ελαστικών που αναπτύχθηκε για την Temerario Coupé, καλύπτοντας τις ανάγκες οδήγησης στον δρόμο, στην πίστα και σε χειμερινές συνθήκες. Η γκάμα περιλαμβάνει τα Potenza Sport και Potenza Race για υψηλές επιδόσεις κατά τη θερινή οδήγηση και στην πίστα, καθώς και το χειμερινό ελαστικό Blizzak 6. Τα ελαστικά, που αναπτύσσονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη, διατίθενται σε οκτώ διαστάσεις, για ζάντες 20 και 21 ιντσών.