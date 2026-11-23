Ένας πραγματικός θησαυρός από εξωτικά αυτοκίνητα βρίσκεται στα χέρια των τελωνειακών Αρχών στις Φιλιππίνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να μετατραπεί σε έσοδα για το κράτος. Ανάμεσα στα οχήματα που κατασχέθηκαν, βρίσκονται δύο από τα πιο εντυπωσιακά δημιουργήματα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας: μία McLaren Senna και μία Ferrari LaFerrari.



Η ιστορία ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου 2025, όταν το Γραφείο Τελωνείων της χώρας πραγματοποίησε επιχειρήσεις σε αποθήκες, έπειτα από πληροφορίες για πολυτελή αυτοκίνητα που φέρονταν να έχουν εισαχθεί χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η συνολική αξία των οχημάτων που εντοπίστηκαν έφτανε τα 22 εκατ. ευρώ. Στη λίστα υπήρχαν Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz και άλλα πολυτελή μοντέλα.

Τρεις αποτυχημένες δημοπρασίες για τη McLaren Senna

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι Αρχές είναι η McLaren Senna του 2021. Παρά τη σπανιότητα και την εντυπωσιακή της αξία, δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει αγοραστή, ακόμη και μετά από επανειλημμένες προσπάθειες πώλησης. Η πρώτη δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2026, με την ελάχιστη τιμή προσφοράς να διαμορφώνεται περίπου στα 1,61 εκατ. δολάρια. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν κατέθεσε προσφορά.

Οι Αρχές επανήλθαν τον επόμενο μήνα, μειώνοντας την τιμή εκκίνησης κατά περίπου 15%, στα 1,37 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, ούτε αυτή τη φορά βρέθηκε αγοραστής. Η τρίτη προσπάθεια έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2026, με τη Senna να παραμένει και πάλι απούλητη. Η τιμή εκκίνησης βρισκόταν πλέον περίπου στα 1,38 εκατ. δολάρια, χωρίς όμως να προκύψει συμφωνία.

Η Ferrari LaFerrari των σχεδόν 9 εκατ. δολαρίων

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Ferrari LaFerrari, η οποία παραμένει επίσης στις εγκαταστάσεις των τελωνειακών Αρχών, χωρίς να έχει προχωρήσει η πώλησή της μέσω δημοπρασίας.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της ιταλικής εταιρείας, με ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,3 λίτρων και υβριδικό σύστημα που αποδίδει συνολικά 963 ίππους. Η παραγωγή της περιορίστηκε σε μόλις 499 αυτοκίνητα, γεγονός που την έχει μετατρέψει σε ένα εξαιρετικά περιζήτητο συλλεκτικό μοντέλο. Η αξία της έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο του 2026 μία LaFerrari πουλήθηκε μέσω του οίκου RM Sotheby’s έναντι περίπου 8,69 εκατ. δολαρίων, ενώ τον Οκτώβριο μία ακόμη έφτασε τα 8,85 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία της Broad Arrow Auctions.

Το κράτος ψάχνει αγοραστές και δεν βρίσκει

Η συλλογή των κατασχεμένων αυτοκινήτων περιλαμβάνει και άλλα ιδιαίτερα ακριβά μοντέλα. Ανάμεσά τους βρίσκονται μία Rolls-Royce Cullinan, μία Rolls-Royce Phantom, μία Ferrari SF90 Spider, μία Ferrari SF90 Stradale με μετατροπές της Mansory, καθώς και μία Mercedes-Maybach S-Class.

Το πρόβλημα για τις Αρχές είναι ότι η πώληση τόσο ακριβών και σπάνιων αυτοκινήτων δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Οι υψηλές τιμές εκκίνησης περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των πιθανών αγοραστών, ενώ η κατάσταση και το ιστορικό των οχημάτων αποτελούν επίσης παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το ενδιαφέρον.

Έτσι, σχεδόν 21 μήνες μετά την επιχείρηση κατάσχεσης, οι Φιλιππίνες εξακολουθούν να έχουν στα χέρια τους έναν στόλο αυτοκινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν πλήρως την οικονομική του αξία.