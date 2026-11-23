Μια ξεχωριστή στιγμή για τη Red Bull Ford Powertrains αποτέλεσε το Grand Prix του Λας Βέγκας, καθώς η ομάδα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Formula 1 επί αμερικανικού εδάφους. Πρωταγωνιστής ήταν ο Max Verstappen, ο οποίος με μια εξαιρετική εμφάνιση κατέκτησε την τέταρτη νίκη του μέσα στο 2026 και την 75η συνολικά στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Started P1 ➡️ Finished P1 Max wins a remarkable race under the Vegas lights ✨ #F1 #LasVegasGP https://t.co/ICsDHoyAPX — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



Ο αγώνας στην εντυπωσιακή διαδρομή των 6,201 χιλιομέτρων του Λας Βέγκας προσέφερε πλούσιο θέαμα, με τους οδηγούς να πραγματοποιούν συνολικά 352 προσπεράσματα. Οι μεγάλες ευθείες της πίστας δημιούργησαν συνεχείς εναλλαγές στην κορυφή, με τους πιλότους να κερδίζουν και να χάνουν θέσεις ακόμη και μέσα στον ίδιο γύρο.

Η επιτυχία αυτή είχε και ιστορική σημασία για τη Ford, καθώς αποτέλεσε την 180ή νίκη κινητήρα της αμερικανικής εταιρείας στην ιστορία της Formula 1. Μια επίδοση που την κατατάσσει στην τρίτη θέση μεταξύ των πιο επιτυχημένων κατασκευαστών κινητήρων του θεσμού. Με δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν, ο Verstappen βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών με 304 βαθμούς, ενώ η Red Bull Ford Powertrains έφτασε τα 16 βάθρα μέσα στη φετινή χρονιά.

Η μάχη συνεχίζεται στο Κατάρ

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται στις 29 Νοεμβρίου στο Κατάρ, με τον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς. Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Oracle Red Bull Racing βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ η Visa Cash App Racing Bulls καταλαμβάνει την πέμπτη.

Ικανοποιημένος από την επιτυχία εμφανίστηκε ο Mark Rushbrook, Global Director της Ford Racing, ο οποίος χαρακτήρισε τη νίκη στο Λας Βέγκας μια σπουδαία στιγμή για όλους όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όπως δήλωσε, ο Verstappen πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό αγώνα, διαχειριζόμενος ιδανικά την πίεση, ενώ έδωσε συγχαρητήρια τόσο στην Oracle Red Bull Racing όσο και στην ομάδα της Red Bull Ford Powertrains.