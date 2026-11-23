Τον μήνα που έχει επιλέξει μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τον γάμο τους αποκάλυψε για πρώτη φορά η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά της για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Πότε θα γίνει ο γάμος

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν ο γάμος θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, η Μαρία Σάκκαρη ξεκαθάρισε πως η ημερομηνία θα είναι αρκετά αργότερα.

«Όχι καλέ. Όχι, όχι. Πιο, πιο μετά, πιο μετά», απάντησε αρχικά, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε πως η τελετή θα γίνει μετά το καλοκαίρι.

Όταν ο Γρηγόρης Μπάκας αναφέρθηκε στον Οκτώβριο, η αθλήτρια απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας πως δεν θέλουν να παντρευτούν τον χειμώνα. Τελικά, επιβεβαίωσε ότι ο μήνας που έχουν επιλέξει είναι ο Σεπτέμβριος.

«Σεπτέμβρη, ναι», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν μπορεί να ανακοινώσει την είδηση, εκείνη απάντησε γελώντας: «Όχι, όχι, όχι, δεν θα το ανακοινώσεις. Καλά, δεν είναι και κρυφό άλλωστε, αλλά εντάξει».

Τα τρυφερά λόγια για τον σύντροφό της

Η Μαρία Σάκκαρη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τον επικείμενο γάμο, τονίζοντας πως τόσο η ίδια, όσο και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης περιμένουν με χαρά αυτή την ημέρα.

«Θα γίνει ωραίος, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Και είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι», ανέφερε για την τελετή.

Στη συνέχεια μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στη ζωή της.

«Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περιμένουμε πώς και πώς», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η σχέση τους τής δίνει δύναμη, απάντησε: «Και δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον Γρηγόρη Μπάκα να τη ρωτά αν θα τον καλέσει στον γάμο. Η απάντηση της τενίστριας, με χιούμορ, ήταν: «Χωρίς την κάμερα».