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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Mototrend SA προσφέρει τιμές Black Friday σε 12 μοντέλα των εταιρειών Kymco, Cyclone, Gemini και Yadea.

Με σημαντικές εκπτώσεις, που κυμαίνονται από 250 έως και 2.300 ευρώ, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρείτε κάποιο μοντέλο στην τιμή που ελπίζατε!

Οι εκπτώσεις Black Friday – Black Days ισχύουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026 ή νωρίτερα για τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό.

KYMCO

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ AK 575 11995 € 11495 € 500 € XCITING VS 400 6995 € 6495 € 500 € DTX 360 5495 € 4995 € 500 €

CYCLONE

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ RT1 2495 € 2245 € 250 € RX2 3095 € 2845 € 250 € RA125 PLUS 2845 € 2595 € 250 €

GEMINI

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ GOBI 125 2495 € 2245 € 250 € GOBI 250 3395 € 3145 € 250 € NEXY 125 2695 € 2445 € 250 €

YADEA

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ VOLTGUARD 1995 € 1695 € 300 € G5S 4575 € 2575 € 2.000 € C1S PRO 4975 € 2675 € 2.300 €

Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο αντιπροσώπων της Mototrend SA και στο τηλ. 210-2585991