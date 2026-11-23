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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης
Η Mototrend SA προσφέρει τιμές Black Friday σε 12 μοντέλα των εταιρειών Kymco, Cyclone, Gemini και Yadea.
Με σημαντικές εκπτώσεις, που κυμαίνονται από 250 έως και 2.300 ευρώ, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρείτε κάποιο μοντέλο στην τιμή που ελπίζατε!
Οι εκπτώσεις Black Friday – Black Days ισχύουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026 ή νωρίτερα για τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό.
KYMCO
|
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
|
ΕΚΠΤΩΣΗ
|
AK 575
|
11995 €
|
11495 €
|
500 €
|
XCITING VS 400
|
6995 €
|
6495 €
|
500 €
|
DTX 360
|
5495 €
|
4995 €
|
500 €
|
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
|
ΕΚΠΤΩΣΗ
|
RT1
|
2495 €
|
2245 €
|
250 €
|
RX2
|
3095 €
|
2845 €
|
250 €
|
RA125 PLUS
|
2845 €
|
2595 €
|
250 €
|
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
|
ΕΚΠΤΩΣΗ
|
GOBI 125
|
2495 €
|
2245 €
|
250 €
|
GOBI 250
|
3395 €
|
3145 €
|
250 €
|
NEXY 125
|
2695 €
|
2445 €
|
250 €
YADEA
|
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
|
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
|
ΕΚΠΤΩΣΗ
|
VOLTGUARD
|
1995 €
|
1695 €
|
300 €
|
G5S
|
4575 €
|
2575 €
|
2.000 €
|
C1S PRO
|
4975 €
|
2675 €
|
2.300 €
Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο αντιπροσώπων της Mototrend SA και στο τηλ. 210-2585991