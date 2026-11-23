Τη δική της απάντηση έδωσε η Mariah Carey μετά την ανησυχία που προκάλεσαν πρόσφατες εμφανίσεις της στη Βραζιλία.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βίντεο από τις συναυλίες της έδειχναν να κινείται με αργό ρυθμό και να στηρίζεται στους χορευτές της.

Αρκετοί θαυμαστές της αναρωτήθηκαν αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, με την ίδια να επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Το μήνυμα προς όσους σχολίασαν τις εμφανίσεις της

Από τη σκηνή της Farmasi Arena, η Mariah Carey απευθύνθηκε στο κοινό και αναφέρθηκε στα όσα γράφονται για εκείνη στο διαδίκτυο, καλώντας τους θαυμαστές της να μην υιοθετούν άκριτα τις πληροφορίες που κυκλοφορούν.

«Α, και παρεμπιπτόντως, μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο. Και μη με κάνετε να θυμώσω τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media

Το σχετικό απόσπασμα από τη συναυλία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από θαυμαστή της τραγουδίστριας. Στο σχόλιό του, εκείνος σημείωσε πως η Mariah Carey απάντησε σε όσους την επικρίνουν, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να πιστεύουν όλα όσα διαβάζουν για εκείνη στο διαδίκτυο.

Η τραγουδίστρια δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για τα σχόλια σχετικά με την υγεία της, περιοριζόμενη στο συγκεκριμένο μήνυμα προς το κοινό της.

Mariah Carey, 57, addresses fans’ concerns over ‘stiff and worrying’ performance during her Christmas tour launch https://t.co/F98Z0amUxD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2026

Govastiletto.gr – Ανησυχία για την υγεία της Mariah Carey – Δεν μπορεί πλέον να περπατήσει μόνη της