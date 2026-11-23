Η Miley Cyrus έζησε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Maxx Morando, σε μια ρομαντική τελετή στην Καλιφόρνια.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 27χρονος μουσικός επέλεξαν το Palm Springs για να επισφραγίσουν τον έρωτά τους, έχοντας κοντά τους στενούς συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Οι δυο τους φρόντισαν να κρατήσουν την ξεχωριστή ημέρα μακριά από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας μια ιδιωτική γιορτή σε χαμηλούς τόνους.

Η πρώτη ανάρτηση της Miley Cyrus μετά τον γάμο

Λίγο μετά την τελετή, η Miley Cyrus επέστρεψε στα social media, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Maxx Morando. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη σημαντική αυτή ημέρα, δίνοντας στους θαυμαστές της μια γεύση από την ατμόσφαιρα της γαμήλιας τελετής.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα λευκό νυφικό με μακριά μανίκια, ντραπέ ντεκολτέ, ανοιχτή πλάτη και εντυπωσιακή ουρά. Ο Maxx Morando, από την πλευρά του, προτίμησε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι.

Η γνωριμία και ο αρραβώνας τους

Η Miley Cyrus και ο Maxx Morando γνωρίστηκαν το 2021 μέσω κοινών φίλων. Από την αρχή της σχέσης τους, προσπάθησαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας σπάνιες κοινές εμφανίσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η τραγουδίστρια αποκάλυψε τον αρραβώνα τους, όταν εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο. Η πρόταση γάμου είχε γίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Κιότο της Ιαπωνίας, σε έναν ιδιωτικό κήπο ξενοδοχείου.

Μετά τον αρραβώνα, το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, ξεκινώντας πλέον την κοινή του ζωή ως παντρεμένο.

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