Αντιμέτωποι με βαρύτατες κυρώσεις βρίσκονται οι οδηγοί που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο με δυσδιάκριτες ή αλλοιωμένες πινακίδες κυκλοφορίας, καθιστώντας αδύνατη την καταγραφή τους από τα τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων, όπως είναι οι κάμερες ταχύτητας ή τα συστήματα ελέγχου.

Ο νέος Κ.Ο.Κ. προβλέπει μηδενική ανοχή και εξοντωτικές ποινές για όσους κινούνται με όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι ευκρινώς ορατές. Συγκεκριμένα, οι παραβάτες τιμωρούνται με:

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

Επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας ή δικαιολογιών. Διευκρινίζεται ρητά ότι η παράβαση θεωρείται τετελεσμένη ακόμη και αν μόνο η μία από τις πινακίδες του οχήματος δεν είναι καθαρά αναγνωρίσιμη από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Επιπλέον, η ποινή επιβάλλεται ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο η πινακίδα είναι δυσδιάκριτη. Είτε πρόκειται για εσκεμμένη παρέμβαση (π.χ. χρήση ειδικών μεμβρανών, τζαμάκια, σπρέι, λάσπες, ταινίες) είτε για απλή φθορά ή κακή τοποθέτηση, ο πέλεκυς πέφτει το ίδιο βαρύς, καθώς η ευθύνη για την άρτια και πλήρως αναγνωρίσιμη εικόνα των πινακίδων βαραίνει αποκλειστικά τον οδηγό.