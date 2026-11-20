Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην Εύβοια, με έναν οδηγό νταλίκας να χάνει τη ζωή του στο οδόστρωμα.

Το βαρύ όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα. Ειδικότερα, η νταλίκα βγήκε εκτός οδοστρώματος και έπεσε σε γκρεμό. Ο άνδρας αρχικά εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια του οχήματος.

Βίντεο από το σημείο του δυστύχηματος:

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από τους Πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: Evima