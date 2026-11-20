Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια, προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς ο οδηγός νταλίκας εγκλωβίστηκε εντός του οχήματός του.

Σύμφωνα με το evima.gr, το περιστατικό συνέβη μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα, όταν η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε εκτός οδοστρώματος σε γκρεμώδη περιοχή.

Η κατάσταση της υγείας του οδηγού

Ο οδηγός παραμένει εγκλωβισμένος στην καμπίνα του βαρέος οχήματος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι εθελοντές των Νέων Στύρων καθώς και η Αστυνομία, ενώ οι πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχείρησης παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες.