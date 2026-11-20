Ανατροπή σημειώθηκε στον προγραμματισμό για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις και οι φήμες τοποθετούσαν την πληρωμή στα τέλη Νοεμβρίου (μαζί με το επίδομα ενοικίου), η ενίσχυση θα αρχίσει να πιστώνεται σήμερα Παρασκευή 20/11 στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δηλαδή σχεδόν 10 ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Πώς θα δοθούν τα χρήματα στους συνταξιούχους

Η διαδικασία καταβολής είναι απόλυτα αυτοματοποιημένη. Τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή καμίας επιπλέον αίτησης από την πλευρά τους. Σημειώνεται ότι το ποσό των 400 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες. Επίσης, δεν υπόκειται σε καμία κράτηση, ενώ ξεκαθαρίζεται πως καταβάλλεται μόνο μία φορά σε κάθε δικαιούχο, ακόμα και αν αυτός εμπίπτει ταυτόχρονα σε πολλαπλές κατηγορίες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης

Σύμφωνα με τους όρους χορήγησης, το επίδομα θα λάβουν:

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος που είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας), με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εδώ προβλέπεται ειδικό ηλικιακό όριο (να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος έως το τέλος του 2025).

Δικαιούχοι κύριας σύνταξης αναπηρίας και άτομα με αναπηρία (που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες), για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το ηλικιακό όριο των 65 ετών.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες δικαιούχων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη εσπευσμένη πληρωμή αναμένεται να δώσει μια μικρή οικονομική «ανάσα» σε εκατομμύρια συνταξιούχους, ενισχύοντας τα εισοδήματά τους αρκετά νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.