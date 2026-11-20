Οδηγεί σαν σίφουνας με το ένα χέρι ένα πολυτελές αυτοκίνητο στους Θρακομακεδόνες, με τα δύο ανήλικα παιδιά του στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν τρομοκρατημένα «μπαμπά σταμάτα». Ο ίδιος τραγουδά ατάραχος και σανιδώνει το γκάζι, ενώ με το ελεύθερο χέρι του τραβάει βίντεο για να δείξει … πως τερματίζει το κοντέρ.

Το επικίνδυνο σκηνικό «ανέβηκε» στο διαδίκτυο και εντοπίστηκε από την ομάδα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που ασχολείται με παράνομες και παραβατικές συμπεριφορές που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για 51χρονο οδηγό μίας Porsche, που προκάλεσε τρόμο, σε κατοικημένη περιοχή στους Θρακομακεδόνες, ενώ έτρεχε στους δρόμους με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχοντας μάλιστα στο όχημα τα ανήλικα παιδιά του.

Οι Αρχές τον έχουν ήδη ταυτοποιήσει, χρησιμοποιώντας ως καθοριστικό στοιχείο την ενδυμασία του, η οποία ταυτίζεται με εκείνη που φέρει σε βίντεο που έχει αναρτήσει ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα. Παρά τα στοιχεία, ο άνδρας αρνείται τις κατηγορίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάζει προκλητική στάση.

Καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και revenge porn

Το περιστατικό με την επικίνδυνη οδήγηση, ωστόσο, φαίνεται να αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 51χρονος είναι ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς βαρύνεται με καταγγελίες από περισσότερες από μία γυναίκες για ενδοοικογενειακή βία και διακίνηση ροζ βίντεο χωρίς συναίνεση (revenge porn).

Τα απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο ασυνείδητος οδηγός φέρεται να έχει αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντι σε πρώην σύντροφό του, η οποία κατοικεί στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό με την Porsche. Η γυναίκα μάλιστα, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Μιλώντας για την εφιαλτική κατάσταση που βιώνει, η πρώην σύντροφός του προχώρησε σε ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη δράση του:

«Όταν μια γυναίκα αποφασίσει να φύγει από αυτόν και τον ξεσκεπάσει, κάνει αυτό το πράγμα. Φροντίζει πρώτα να έχει προσωπικό υλικό της και μετά την απειλεί με αυτό, ή με άλλα πράγματα που μπορεί να ξέρει για την προσωπική της ζωή. Άπαξ και θέλεις να φύγεις, δεν σε αφήνει. Τους τελευταίους δύο μήνες με παρενοχλεί συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 51χρονος προσπαθούσε να μάθει το σπίτι της, της έστελνε φωτογραφίες και την εκβίαζε με «βιντεάκια γυμνού περιεχομένου» που είχαν ανταλλάξει στο παρελθόν. «Με απειλεί ότι αν δεν γυρίσω θα με διασύρει», τόνισε η γυναίκα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι το ίδιο έπραξε και με την πρώην σύζυγό του, διαδίδοντας ψευδώς ότι διατηρεί προφίλ στην πλατφόρμα OnlyFans.

«Έχω όλες τις συνομιλίες μας και τις γυμνές φωτογραφίες»

Παρά τις μηνύσεις που είχαν ήδη κατατεθεί εναντίον του, ο 51χρονος φέρεται να συνέχιζε ανενόχλητος τις απειλές. Ενδεικτικό του τρόπου δράσης του είναι μήνυμα που απέστειλε σε πρώην σύντροφό του, όπου ανέφερε:

«Ή το σταματάς και παραδέχεσαι ότι απλά ήθελες να κάνεις πλάκα, ή αλλιώς θα συμβεί το ίδιο και σε εσένα. Έχω όλες τις συνομιλίες μας και τις γυμνές φωτογραφίες… Μου έχεις πει κι ένα πράγμα πολύ προσωπικό που θα προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα και πόνο στο παιδί και στον άντρα σου».

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εστιάζοντας τόσο στο περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης, όσο και στο ποινικό παρελθόν και τη δράση του 51χρονου απέναντι στις πρώην συντρόφους του.