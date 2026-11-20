Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς η προσωρινή κράτηση του 41χρονου κατηγορούμενου αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους και κατ’ οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης που είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης. Ως εκ τούτου, ο 41χρονος, ο οποίος βρισκόταν προφυλακισμένος στις φυλακές της Χίου μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (και έπειτα από διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας), αφέθηκε ελεύθερος υπό τον αυστηρό όρο της υποχρεωτικής παραμονής στην κατοικία του. Η επιτήρησή του θα εξασφαλιστεί με τη χρήση του ειδικού συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι») μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος επέστρεψε στη Σύρο το απόγευμα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου, ταξιδεύοντας φρουρούμενος με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και να μεταφερθεί στην οικία του.

Αναπάντητα ερωτήματα και νέα στοιχεία στη δικογραφία

Αδιευκρίνιστο παραμένει, προς το παρόν, εάν η δικαστική απόφαση για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης πυροδοτήθηκε από την ανάδειξη νέων στοιχείων στη δικογραφία. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφόρηση σχετικά με το αν προέκυψαν ή όχι καθοριστικά ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ή από την ανάλυση των ψηφιακών επικοινωνιών, ούτε για το κατά πόσο αυτά τα στοιχεία επηρέασαν τη συγκεκριμένη δικαστική κρίση. Το αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Το τραγικό συμβάν, το οποίο στοίχισε τη ζωή στην άτυχη διασώστρια του ΕΚΑΒ, εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Σύρου, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ενδιαφέρον. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεχιζόμενης έρευνας, με την ολοκλήρωσή της και την αξιολόγηση των ευρημάτων να θεωρούνται απολύτως καθοριστικές.

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί επίσημα η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης.

Το σκηνικό της δολοφονίας μέσα από το βούλευμα

Σύμφωνα με το pelop.gr, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου ανασυνθέτει τα γεγονότα που συνέβησαν νωρίς το απόγευμα της 23ης Ιουλίου στα γραφικά σοκάκια του νησιού.

Το βούλευμα επίσης εξηγεί τον λόγο που οι δικαστές δεν πείστηκαν από την εκδοχή του 41χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος προφυλακίστηκε στις 4 Αυγούστου μετά την πρόταση της Ανακρίτριας. Από την ανασύνθεση του περιστατικού προκύπτει ότι η 42χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, χειρουργικά γάντια, σακίδιο στην πλάτη, μια σακούλα και ένα μαχαίρι.

Αφού εισήλθε στην οικία, ακολούθησε συμπλοκή με τον 41χρονο και τη σύζυγό του. Λίγο αργότερα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ τράπηκε σε φυγή, ο κατηγορούμενος όμως την ακολούθησε, κρατώντας μαχαίρι.

Η καταδίωξη της 42χρονης συνεχίστηκε στα σοκάκια της Άνω Σύρου, ο κατηγορούμενος φέρεται να πέταξε μια γλάστρα στην διασώστρια του ΕΚΑΒ, εκείνη έχασε την ισορροπία της, μείωσε ταχύτητα και ο 41χρονος την μαχαίρωσε στην πλάτη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Η 42χρονη κατέρρευσε περίπου 70 μέτρα μακριά από το σπίτι και όχι μέσα σε αυτό, που τότε θα μπορούσε να του δοθεί το ελαφρυντικό της άμυνας.

Απορρίφθηκε η εκδοχή του 41χρονου

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο τραύμα προκλήθηκε εντός της οικίας του, οι δικαστές όμως δεν πείστηκαν. Η απουσία αίματος από το εσωτερικό του σπιτιού του ζευγαριού ήταν καθοριστικό στοιχείο για τους δικαστικούς λειτουργούς.

Ταυτόχρονα, το Συμβουλίο Πλημμελειοδικών Σύρου εντόπισε αντιφάσεις σχετικά με το χέρι, με το οποίο κρατούσε το μαχαίρι. Ο 41χρονος υποστήριξε ότι το κρατούσε με το αριστερό, ενώ στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται αμέσως μετά την έξοδό του από το σπίτι να το κρατά με το δεξί χέρι, μαζί με την καρέκλα που κουβαλούσε.

Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν σταμάτησε όταν είδε τη διασώστρια να εγκαταλείπει το σπίτι του, αποδεικνύει, σύμφωνα με τους δικαστές ότι την καταδίωξε κινούμενος από το «αίσθημα της ανταπόδοσης της προσβολής».

Συμπερασματικά, το Συμβούλιο έκρινε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του 41χρονου και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του.

Το αναπάντητο ερώτημα

Το αναπάντητο ερώτημα, όμως, παραμένει, παρά την ανασύνθεση της καταδίωξης. Γιατί η διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της στο σπίτι του ζευγαριού; Τι σχέση είχε η 42χρονη με το ζευγάρι και ποιο ήταν το πραγματικό της κίνητρο. Η έρευνα συνεχίζεται και η δίκη θεωρείται πιθανό πως θα προσδιοριστεί για το 2027.