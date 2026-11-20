Θλίψη έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολουθούσαν την ιστορία της ο θάνατος της Φιόνα, της διάσημης ιπποποτάμου του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, η οποία πέθανε σε ηλικία εννέα ετών, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που προκλήθηκαν όταν κατάπιε ένα πλεκτό σκουφί επισκέπτη.

Η Φιόνα, που είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή το 2017 χάρη στην εντυπωσιακή μάχη της για επιβίωση μετά την πρόωρη γέννησή της, άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, παρά τις πολυήμερες προσπάθειες των κτηνιάτρων να απομακρύνουν το ξένο αντικείμενο από το πεπτικό της σύστημα.

Το ζώο βρισκόταν υπό συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση, ενώ οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου είχαν επιστρατεύσει εξειδικευμένες και ασυνήθιστες μεθόδους, προκειμένου να βοηθήσουν τη Φιόνα να αποβάλει το σκουφί χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, με τη διοίκηση του Cincinnati Zoo & Botanical Garden να ανακοινώνει τον θάνατό της και να εκφράζει τη βαθιά θλίψη του προσωπικού.

Πώς ένα σκουφί κατέληξε να προκαλέσει την τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν στις 8 Νοεμβρίου, όταν ένας επισκέπτης του ζωολογικού κήπου πέταξε στον αέρα ένα πλεκτό σκουφί. Το αντικείμενο χτύπησε σε ανεμιστήρα οροφής και, μέσα από ένα μικρό άνοιγμα πάνω από τα παράθυρα θέασης, κατέληξε στον χώρο όπου βρισκόταν η Φιόνα.

Η ιπποπόταμος πλησίασε το αντικείμενο και το κατάπιε, χωρίς αρχικά να εμφανίσει ανησυχητικά συμπτώματα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου, Μισέλ Κέρλι, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ατύχημα.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως, η Φιόνα παρουσίασε μειωμένη όρεξη, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους φροντιστές της.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι το πλεκτό ύφασμα δεν μπορούσε να αποβληθεί εύκολα από το ιδιαίτερα πολύπλοκο πεπτικό σύστημα του ζώου, δημιουργώντας τον κίνδυνο σοβαρών γαστρεντερικών επιπλοκών.

Η μεγάλη μάχη των κτηνιάτρων για να τη σώσουν

Η κτηνιατρική ομάδα του ζωολογικού κήπου κινητοποιήθηκε άμεσα, προσπαθώντας να εντοπίσει το ξένο αντικείμενο και να διευκολύνει τη φυσική αποβολή του.

Η Φιόνα υποβλήθηκε δύο φορές σε καταστολή προκειμένου να εξεταστεί, ενώ πραγματοποιήθηκαν υπερηχογράφημα και κολονοσκόπηση με ειδικό ενδοσκόπιο μήκους περίπου 2,7 μέτρων.

Οι εξετάσεις έδειξαν μεταβολές στην εικόνα του εντέρου, χωρίς ωστόσο οι κτηνίατροι να καταφέρουν να εντοπίσουν και να αφαιρέσουν το σκουφί.

Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν ήταν και μία δονητική πλατφόρμα, την οποία οι υπεύθυνοι δανείστηκαν από εγκατάσταση φροντίδας αλόγων. Η Φιόνα στεκόταν πάνω της αρκετές φορές την ημέρα, με την ελπίδα ότι οι δονήσεις θα βοηθούσαν τη μετακίνηση του αντικειμένου μέσα στο πεπτικό της σύστημα.

Παράλληλα, οι φροντιστές της παρακολουθούσαν στενά την ενυδάτωση και τη συμπεριφορά της, προσφέροντάς της τροφή και λιχουδιές.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, της έδωσαν ακόμη και να μυρίσει καφέ, ένα άρωμα που της άρεσε από μικρή, και χάρηκαν όταν εκείνη ανταποκρίθηκε.

Η χειρουργική αντιμετώπιση είχε κριθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπως εξήγησαν ειδικοί, το μεγάλο μέγεθος των ενήλικων ιπποποτάμων, το παχύ δέρμα τους και οι δυσκολίες της αναισθησίας καθιστούν μια τέτοια επέμβαση ιδιαίτερα περίπλοκη.

Παρά τις προσπάθειες, η θεραπεία δεν απέδωσε.

«Πάλεψε μέχρι που δεν μπορούσε άλλο»

Ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο της Φιόνα στις 19 Νοεμβρίου.

Ο διευθυντής του, Ντέιβ Τζένικε, δήλωσε ότι ολόκληρη η ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς κανείς δεν περίμενε μια τέτοια κατάληξη.

«Πάλεψε μέχρι που δεν μπορούσε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνίατροι και οι φροντιστές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν.

Από την πλευρά του, ο Θέιν Μέιναρντ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ζωολογικού κήπου, χαρακτήρισε τη Φιόνα ένα ξεχωριστό δώρο, επισημαίνοντας ότι σπάνια ένα ζώο έχει αγαπηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η διοίκηση ζήτησε παράλληλα σεβασμό προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν καθημερινά κοντά της, καθώς η απώλειά της έχει επηρεάσει ιδιαίτερα το προσωπικό που τη φρόντιζε από τη γέννησή της.

Από ένα πρόωρο νεογέννητο σε παγκόσμιο σύμβολο επιβίωσης

Η ιστορία της Φιόνα είχε συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους πολύ πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017, περίπου έξι εβδομάδες πρόωρα, με βάρος μόλις 13 κιλά, εξαιρετικά χαμηλό για ένα νεογέννητο του είδους της.

Η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ήταν τόσο αδύναμη ώστε δεν μπορούσε ούτε να σταθεί στα πόδια της ούτε να θηλάσει μόνη της.

Οι φροντιστές της αναγκάστηκαν να αρμέγουν τη μητέρα της, Μπίμπι, προκειμένου να εξασφαλίζουν το γάλα που χρειαζόταν, ενώ μια ολόκληρη ομάδα ειδικών παρακολουθούσε την ανάπτυξή της σε εικοσιτετράωρη βάση.

Οι πρώτες εικόνες της μικροσκοπικής ιπποποτάμου, οι προσπάθειές της να περπατήσει και αργότερα τα πρώτα της παιχνίδια στο νερό έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Φιόνα κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να μεγαλώσει και να εξελιχθεί σε ένα υγιές, ενήλικο ζώο, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του ζωολογικού κήπου.

Με τα χρόνια, απέκτησε εκατομμύρια θαυμαστές, ενώ η ιστορία της ενέπνευσε βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία των ιπποποτάμων.

Το 2022 η οικογένειά της μεγάλωσε, όταν γεννήθηκε ο μικρότερος αδελφός της, Φριτς, προσφέροντας νέες στιγμές που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Λουλούδια, κάρτες και συγκίνηση έξω από τον ζωολογικό κήπο

Η ανακοίνωση του θανάτου της προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Σινσινάτι.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον ζωολογικό κήπο, αφήνοντας λουλούδια, χειροποίητες κάρτες και λούτρινα ζωάκια κοντά στο άγαλμα που είναι αφιερωμένο στη Φιόνα.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν οικογένειες με μικρά παιδιά, αλλά και άνθρωποι που είχαν παρακολουθήσει την πορεία της από την ημέρα της γέννησής της.

Ορισμένοι επισκέπτες περιέγραψαν πως είχαν μεγαλώσει μαζί με την ιστορία της, καθώς οι εικόνες και τα βίντεό της αποτελούσαν κομμάτι της καθημερινότητάς τους για σχεδόν μία δεκαετία.

Συλλυπητήρια εξέφρασαν επίσης ο δήμαρχος του Σινσινάτι, Άφταμπ Πιούρεβαλ, ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, αλλά και η ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου Cincinnati Bengals.

Η Φιόνα δεν ήταν απλώς ένα δημοφιλές ζώο ενός ζωολογικού κήπου. Για πολλούς είχε μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας και επιμονής, καθώς η επιβίωσή της το 2017 είχε θεωρηθεί ένα μικρό θαύμα.

Ένα περιστατικό που επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας των ζώων

Ο θάνατός της ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα ζώα σε χώρους επισκέψιμους από το κοινό.

Ένα φαινομενικά αθώο αντικείμενο, όπως ένα πλεκτό σκουφί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες επιπλοκές όταν καταποθεί από ένα άγριο ζώο.

Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλους ζωολογικούς κήπους, με αντικείμενα που έπεσαν κατά λάθος σε περιφραγμένους χώρους να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ζώων.

Η απώλεια της Φιόνα αποτελεί έτσι και μια υπενθύμιση της σημασίας της προσοχής των επισκεπτών, καθώς ακόμη και μια στιγμιαία απροσεξία μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Η Φιόνα, που κάποτε κατάφερε να επιβιώσει κόντρα στις πιθανότητες, δεν κατάφερε αυτή τη φορά να ξεπεράσει τη δοκιμασία. Η ιστορία της, ωστόσο, παραμένει συνδεδεμένη με μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που την παρακολούθησαν να μεγαλώνει και να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα της Αμερικής.