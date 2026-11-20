Ο Μπραντ Πιτ εξέφρασε το ενδιαφέρον του να υποδυθεί έναν κακό, απέναντι στον Τζέιμς Μποντ που θα ενσαρκώσει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Στην αρχή της εβδομάδας ανακοινώθηκε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, έπειτα από μήνες φημολογίας.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το ότι μου εμπιστεύτηκαν τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μέγιστη τιμή της ζωής μου» δήλωσε ο Πάτινσον λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. «Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, είναι λίγο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή την υπέροχη ομάδα» σημείωσε.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα είναι η πρώτη μετά την εξαγορά της κινηματογραφικής σειράς από την Amazon τον περασμένο Φεβρουάριο. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ.

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι θα ήθελε να υποδυθεί τον κακό. Σε δηλώσεις του στο ExtraTV στο περιθώριο της πρεμιέρας της ταινίας «The Mis-Adventures Of Cliff Booth», ο Πιτ δήλωσε: «Μου αρέσει αυτή η ιδέα [να υποδυθεί ο Πάτινσον τον Μποντ]. Μου αρέσει η δουλειά που κάνει, μου αρέσουν οι επιλογές του. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά αξιόλογος. Είναι πολύ καλή επιλογή».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να υποδυθεί τον κακό σε κάποια ταινία 007. «Ρόμπερτ, Ντενί…» απάντησε, κλείνοντας το μάτι στην κάμερα. «Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Είμαι ανοιχτός σε αυτό. Ο φίλος μου ο Χαβιέ [Μπαρδέμ, ο οποίος συμπρωταγωνίστησε με τον Πιτ στην ταινία F1] το έκανε εξαιρετικά – είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά θα δεχόμουν την πρόκληση».

«Υπολογίστε με για τον ρόλο του κακού. Πάρτε τηλέφωνο τον Ντενί Βιλνέβ – πάμε!» ανέφερε σε δηλώσεις του αργότερα το ίδιο βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ