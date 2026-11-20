Σοκαριστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Σαλαμίνα, στη διάρκεια σφοδρής σύγκρουσης ενός επιβατικού αυτοκινήτου που έκανε παράνομη αναστροφή με διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 επί της Λεωφόρου Αιαντείου, όταν η 80χρονη οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, προκειμένου να μπει σε παρακείμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρισκότα από την αντίθετη πλευρά του δρόμου. Ο παράνομος ελιγμός όμως ανέκοψε την πορεία μιας μοτοσικλέτας στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, με αποτέλεσμα η μηχανή να καρφωθεί πάνω στο αυτοκίνητο και οι επιβαίνοντες να τραυματιστούν.

Εικόνες-σοκ από τη στιγμή της πρόσκρουσης

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται σε βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα (μέσω του CretaOne) και καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή του ατυχήματος.

Η εικόνα από το βίντεο με το τροχαίο στη Σαλαμίνα είναι ιδιαίτερα σοκαριστική, καθώς από την πρόσκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκε πάνω στο αυτοκίνητο και βρέθηκε να κυλά στο οδόστρωμα μπροστά από το βενζινάδικο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι δύο αναβάτες της μηχανής υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Το σοκαριστικό βίντεο (ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες):

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.