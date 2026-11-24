Ποινική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου εις βάρος δύο ατόμων, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο ένα ανήλικο παιδί παρέμεινε ξεχασμένο εντός σχολικού λεωφορείου.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Ροδιακή», επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου. Το παιδί επιβιβάστηκε κανονικά στο σχολικό όχημα με προορισμό το νηπιαγωγείο του, ωστόσο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, δεν αποβιβάστηκε κατά την άφιξη στον σχολικό χώρο.

Στη συνέχεια, ο οδηγός φέρεται να οδήγησε το λεωφορείο και να το στάθμευσε σε διαφορετικό σημείο της πόλης, αγνοώντας ότι ο μικρός μαθητής βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό του.

Λίγη ώρα αργότερα, το παιδί κατάφερε να εξέλθει από το όχημα, όπου και έγινε αντιληπτό από έναν περαστικό πολίτη. Ο τελευταίος, θεωρώντας πως το νήπιο είχε απομακρυνθεί από γειτονική σχολική μονάδα, το συνόδευσε σε ένα κοντινό νηπιαγωγείο.

Εκεί αποκαλύφθηκε τι ακριβώς είχε συμβεί. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές καθώς και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι έσπευσαν και το παρέλαβαν σώο.

Για την υπόθεση προσήχθησαν στην αστυνομία ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και το άτομο που εκτελούσε χρέη συνοδού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, η οποία θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, ενώ και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.