Ανάσα στο κόστος θέρμανσης προσφέρουν δήμοι της Αττικής, δασικές υπηρεσίες, καθώς και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», διαθέτοντας δωρεάν καυσόξυλα για ατομική χρήση σε μόνιμους κατοίκους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η ξυλεία προέρχεται από εργασίες συντήρησης πρασίνου, καθαρισμούς πυροπροστασίας ή κατακείμενα ξερά δέντρα, με τις ποσότητες και τις προϋποθέσεις να διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

Οι Δήμοι που διαθέτουν δωρεάν καυσόξυλα

Αναλυτικά ο οδηγός ανά Δήμο και φορέα:

Δήμος Διονύσου (μέσω Δασαρχείου Πεντέλης): Οι μόνιμοι κάτοικοι -με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες- δικαιούνται έως 3 χωρικά κυβικά μέτρα ανά οικογένεια (και έως 10 για ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες). Η συλλογή αφορά ξερά δέντρα και υπολείμματα καθαρισμών (εξαιρούνται τα πλατάνια) και διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου 2027 (Δευτέρα–Παρασκευή, 07:30–14:00).

Για κοπή και συλλογή υπό επίβλεψη απαιτείται αίτηση και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας έως τις 15 Μαρτίου 2027 στο Δασαρχείο Πεντέλης (Κλεισθένους 403, Γέρακας | τηλ. 210 6135010 | dasarxeio_pentelis@eedpatt.ypen.gr). Χωρίς προηγούμενη έγκριση επιτρέπεται η συλλογή κατακείμενων κλάδων (χωρίς αλυσοπρίονο) έως 1 κ.μ. ανά έξοδο.

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Διατίθενται έως 2 κυβικά μέτρα ανά αίτηση από εργασίες συντήρησης του πάρκου. Η χρήση αλυσοπρίονου απαγορεύεται, ενώ η φόρτωση και η μεταφορά γίνονται με μέσα του ενδιαφερόμενου (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–13:00, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Σπ. Μουστακλή 23, Ίλιον).

Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στο contact@parkotritsis.gr (πληροφορίες στο 210 2323163).

Δήμος Κηφισιάς: Η δωρεάν ξυλεία (από κοπές της Υπηρεσίας Πρασίνου) απευθύνεται αποκλειστικά στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με παραλαβή από το δημοτικό φυτώριο (Ξενίας και Ελευθερώτριας).

Αιτήσεις: Κατατίθενται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Πλατάνων 21 & Παράδρομος Ε.Ο., Αδάμες | τηλ. 210 8003421 | tsoli@kifissia.gr).

Δήμος Αχαρνών: Οι κάτοικοι μπορούν να προμηθευτούν ξυλεία για ιδιωτική χρήση από την Πάρνηθα, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τον τεμαχισμό, τη συλλογή και τη μεταφορά.

Αιτήσεις & Πληροφορίες: Στο Δασαρχείο Πάρνηθας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 142 | τηλ. 210 2434061, 210 2434063 | dasarxeio_parnithas@eedpatt.ypen.gr).

Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού (μέσω Δασαρχείου Λαυρίου): Προβλέπεται η διάθεση έως 2 χωρικών κυβικών μέτρων ανά οικογένεια, αυστηρά για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες: πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους, ευάλωτους οφειλέτες, ΑμεΑ, οικογένειες με φοιτητές και πυρόπληκτους.

Προθεσμία: Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου στο Δασαρχείο Λαυρίου (Φωκίωνος Νέγρη 5, Λαύριο) ή ηλεκτρονικά στο dasarxeio_lavriou@eedpatt.ypen.gr.

Δικαιολογητικά: Απαιτούνται ταυτότητα, εκκαθαριστικό Εφορίας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό που αποδεικνύει την κοινωνική κατηγορία (π.χ. πιστοποιητικό πολυτέκνων/τριτέκνων, κάρτα ανεργίας κ.λπ.).